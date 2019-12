Airtel वाई-फाई कॉलिंग सर्विस शुरू; कम डेटा खर्च में बेहतरीन इंडोर कवरेज, अभी इन जगहों पर मिलेगी सुविधा

Airtel Launches Wi Fi Voice Calling: टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने मंगलवार को वाई-फाई कॉलिंग सर्विस लॉन्च की है. कंपनी ने कहा कि यह इंडस्ट्री में इस तरह की पहली सुविधा है और इससे स्मार्टफोन यूजर्स का वॉयस कॉलिंग का अनुभव ज्यादा बेहतर होगा. कंपनी ने बयान में कहा कि एयरटेल वाईफाई कॉलिंग से एयरटेल स्मार्टफोन यूजर्स अपने घर या ऑफिस में LTE से वाईफाई बेस्ड कॉलिंग पर आसानी से स्विच कर पाएंगे. इसके साथ ही इस सर्विस के जरिये किसी भी वॉयस कॉल पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. अभी यह सुविधा दिल्ली-एनसीआर में उपलब्ध है और आने वाले दिनों में पूरे देश में शुरू की जाएगी.

कंपनी ने बयान में कहा कि एयरटेल वाईफाई कॉलिंग से घर या ऑफिस में वाईफाई मौजूद होने से ग्राहकों को बेहतरीन सिग्नल मिलेंगे. कंपनी के मुताबिक यह सुविधा बेहद कम डेटा का इस्तेमाल करेगी.

इसके बारे में बात करते हुए भारती एयरटेल के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रणदीप सेखोन ने बताया कि बेहतरीन इंडोर कवरेज देना ग्राहकों की एक मुख्य मांग रहती है लेकिन बड़े शहरों में इंस्टॉल करने की मंजूरी लेने में परेशानी की वजह से इसके लिये चुनौती आ रही है. एयरटेल वाई फाई कॉलिंग इस दिशा में एक मुख्य कदम है जो वॉयस कॉलिंग के अनुभव को बेहतर करेगी.

इस सर्विस के लिये किसी ऐप की जरूरत नहीं होगी और स्मार्टफोन पर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा. ग्राहक इसके बारे में airtel.in/wifi-calling पर जाकर अपने स्मार्टफोन पर यह कैसे काम करेगा, यह देख सकेंगे. इसके अलावा अपने डिवाइस सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट वर्जन जो वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करता हो, उसमें अपग्रेड कर सकेंगे. फिर सेटिंग्स में जाकर वाईफाई कॉलिंग को स्विच ऑन करना होगा.

वर्तमान में जो स्मार्टफोन एयरटेल वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं, उनमें iPhone सीरीज के 6s से शुरू होकर सभी फोन शामिल हैं. इसके अलावा शाओमी का Redmi K20, Redmi K20 Pro और POCO F1, Samsung’s J6, A10s, On6, M30s के साथ OnePlus 7 सारीज के मॉडल शामिल हैं.

इसके अलावा कंपनी ने कहा है कि वह सभी बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों के साथ एयरटेल वाईफाई कॉलिंग के लिये काम कर रही है. यह सर्विस अभी Airtel Xstream फाइबर होम ब्रॉडबैंड के साथ कम करती है और जल्द ही ब्रॉडबैंड सर्विस और वाई फाई होटस्पॉट के साथ भी काम करना शुरू कर देगी.

