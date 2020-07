Airtel ने लॉन्च किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, Zoom और JioMeet को मिलेगी कड़ी टक्कर

कोरोना महामारी के समय देश में ज्यादातर कर्मचारी अपने दफ्तर का काम घर से कर रहे हैं. ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल बढ़ रहा है. अब देश की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर भारती एयरटेल (Bharti Airtel) इस क्षेत्र में आ गई है. एयरटेल ने मंगलवार को अमेरिका की दिग्गज दूरसंचार कंपनी Verizon के साथ साझेदारी का एलान किया है. इसके तहत एयरटेल ब्लूजींस (Airtel BlueJeans) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस को भारत में लॉन्च किया गया है. एयरटेल का यह वीडयो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम (Zoom) और जियोमीट (JioMeet) को सीधी टक्कर देगा.

भारती एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (भारत और दक्षिण एशिया) गोपाल विट्टल ने मंगलवार को एक कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. विट्टल ने कहा कि एयरटेल ब्लूजींस एक संरक्षित और सुरक्षित प्लेटफॉर्म है और वे आखिरी यूजर की प्राइवेसी के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर 50,000 लोग जुट सकते हैं. इसका इस्तेमाल काफी आसान है. विट्टल ने कहा कि इसके तहत ‘फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल’ पेशकश एंटरप्राइज के लिए होगी. उन्होंने कहा कि कंपनी इसकी पैकेजिंग छोटे कार्यालयों के लिए भी करने पर विचार करेगी.

उन्होंने कहा कि घर में ब्रांडबैंड के साथ इसे भी जोड़कर दिया जा सकता है. इसकी कोई वजह नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता. विट्टल ने कहा कि डाटा की होस्टिंग भारत में होगी और कंपनी एंटरप्राइज श्रेणी की सुरक्षा और ग्राहकों की निजता के लिए प्रतिबद्ध है. विट्टल ने कहा कि पहले तीन महीने वे यह सेवा मुफ्त देंगे. उसके बाद इसके लिए काफी प्रतिस्पर्धी मूल्य लिया जाएगा. माना जा रहा है कि एयरटेल अपनी इस पहल से जूम और जियोमीट को टक्कर दे सकेगी.

Realme C11 भारत मे लॉन्च, सिर्फ 7,499 रु कीमत में मिलेंगे शानदार फीचर्स

यह सर्विस मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब ब्राउजर के लिए उपलब्ध होगी और इसमें यूजर को बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस करने में मदद मिलेगी. एयरटेल ब्लूजींस इंडिया वेबसाइट की शुरुआत हो चुकी है जिसमें एयरटेल इस सर्विस को फ्री ट्रायल के तौर पर पेश कर रही है, जिससे ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके. इसमें उनके पास अपनी डिटेल्स को सबमिट करके 24 घंटे के भीतर इसका अनुभव लेने का विकल्प मौजूद है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.