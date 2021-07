Airtel ने कॉरपोरेट और रिटेल यूजर्स के लिए लॉन्च किए नए पोस्टपेड प्लान्स, 399 रुपये में 40GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स का बेनफिट

Airtel New Plans: एयरटेल (Airtel) ने कॉरपोरेट और रिटेल यूजर्स के लिए नए पोस्टपेड प्लान्स लॉन्च किए हैं. टेलिकॉम कंपनी ने कहा है कि नए पोस्टपेड प्लान्स में अतिरिक्त बेनेफिट्स 5G रेडी नेटवर्क और बेहतर डिजिटल- फर्स्ट कस्टमर केयर के साथ मिलेंगे. नए एयरटेल प्लान्स एक्सलूसिव बेनेफिट्स के साथ आते हैं. एयरटेल ने 749 रुपये के फैमिली पोस्टपेड प्लान को भी बंद कर दिया है.

एयरटेल 399 रुपये का पोस्टपेड प्लान पेश कर रही है, जिसमें 40GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स का बेनफिट मिलता है. इसमें Wynk म्यूजिक ऐप, Airtel Xstream एप्प, 1 साल के लिए Shaw Academy और फ्री हेलोट्यून्स भी मिलते हैं.

इसके अलावा 499 रुपये का पोस्टपेड प्लान भी है, जिसमें 75GB डेटा मिलता है. बाकी बेनेफिट्स 399 रुपये के प्लान के समान हैं.

अब कंपनी के पास 999 रुपये का फैमिली प्लान भी है (1+2 औड ऑन), जिसमें कुल 210GB शामिल है. पहले कनेक्शन में 150GB मिलेगा और दूसरे दो कनेक्शन में 30GB मिलेगा. दूसरे बेनेफिट्स में अमेजन प्राइम (एक साल), डिजनी प्लस होटस्टार VIP (एक साल), VIP सर्विस, एयरटेल सिक्योर, एयरटेल सिक्योर, Wynk म्यूजिक ऐप प्रीमियम, एयरटेल Xstream ऐप प्रीमियम, Shaw अकैडमी शामिल है.

एयरटेल ने 1,599 रुपये का फैमिली प्लान भी लॉन्च किया है. (1+1 ऐड ऑन) यह अनलिमिटेड डेटा के साथ आता है. इसका मतलब है कि आपको 500GB डेटा मिलेगा और एक बार इस डेटा के खत्म होने पर स्पीड घटकर 128Kbps हो जाएगी. दूसरे बेनेफिट्स में अमेजन प्राइम (1 साल), डिजनी प्लस होटस्टार वीआईपी (1 साल), वीआईपी सर्विस, एयरटेल सिक्योर, Wynk म्यूजिक ऐप प्रीमियम, एयरटेल Xstream ऐप प्रीमियम, Shaw अकैडमी शामिल हैं.

टेलिकॉम कंपनी किसी भी एयरटेल पोस्टपेड प्लान में 299 रुपये प्रति सिम का भुगतान करके कनेक्शन ऐड करने का विकल्प दे रही है. इस कीमत में, ग्राहकों को 30GB अतिरिक्त डेटा (पहले 10GB), अनलिमिटेड कॉलिंग और थैंक्स बेनेफिट्स मिलेंगे.

बेसिक प्लान 299 रुपये का है, जिसमें 30GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल का बेनेफिट मिलेगा. दूसरे बेनेफिट्स में एयरटेल कॉल मैनेजर, Wynk म्यूजिक ऐप, Airtel Xstream ऐप प्रीमियम मेंबरशिप और शॉ Academy का 1 साल के लिए मुफ्त एक्सेस मिलेगा. 349 रुपये के एयरटेल पोस्टपेड प्लान में 40GB डेटा मिलता है और बाकी बेनेफिट्स पिछले प्लान के समान है.

एयरटेल 399 रुपये का पोस्टपेड प्लान भी पेश कर रहा है, जो 60GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल बेनेफिट के साथ आता है. प्लान में ट्रेसमेट, गूगल वर्कस्पेस, एयटेल कॉल मैनेजर, अमेजन प्राइम (1 साल), डिजनी प्लस होटस्चार वीआईपी (1 साल), VIP सर्विस और शॉ अकैडमी एक्सेस भी शामिल है.

आपको समान बेनेफिट्स 499 रुपये और 1,599 रुपये वाले एयरटेल प्रीपेड प्लान्स में भी मिलते हैं और अंतर केवल डेटा का है. 499 रुपये वाले प्लान में 100GB मिलता है, जबकि 1,599 रुपये वाला प्लान 500GB डेटा के साथ आता है.

