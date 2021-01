Airtel ने किया लाइव 5G सर्विस का प्रदर्शन, ऐसा करने वाली देश की पहली टेलिकॉम कंपनी

टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Airtel) ने गुरुवार को एलान किया कि उसने हैदराबाद शहर में कमर्शियल नेटवर्क पर लाइव 5G सेवा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है. कंपनी के मुताबिक, इससे पता चलता है कि उसका नेटवर्क 5G के लिए तैयार है. एयरटेल ने कहा कि हालांकि, एयरटेल ग्राहकों को 5G अनुभव तब मिलेगा, जब पर्याप्त एयरटेल स्पेक्ट्रम उपलब्ध होंगे और सरकारी मंजूरी मिल जाएगी. कंपनी ने कहा कि हैदराबाद में किए गए प्रदर्शन से कंपनी की तकनीकी क्षमताओं का पता चलता है.

एयरटेल का दावा है कि उसका नया 5G नेटवर्क मौजूदा टेक्नोलजी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा स्पीड डिलीवर करने की क्षमता रखता है. भारती एयटेल के एमडी और सीईओ गोपाल वित्तल ने कहा कि उन्हें अपने इंजीनियरों पर काफी गर्व है, जिन्होंने आज हैदराबाद की टेक सिटी में इस बढ़ी हुई क्षमता को दिखाने के लिए बिना थके काम किया है. हमारा हर एक निवेश भविष्य के लिए प्रमाणित है जो हैदराबाद में किया गया टेस्ट साबित करता है. वित्तल ने कहा कि एयरटेल इस क्षमता का प्रदर्शन करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है, इसके साथ हमने दोबारा दिखाया है कि हम हमेशा भारत में हर जगह भारतीयों को सशक्त करने के लिए नई टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहे हैं.

वित्तल ने आगे कहा कि भारत के पास 5G इनोवेशन का ग्लोबल हब बनने की क्षमता है. और इसके लिए इकोसिस्टम ऐप्लीकेशन्स, डिवाइसेज और नेटवर्क इनोवेशन को साथ आने की जरूरत होगी. वे अपनी हिस्सेदारी का काम करने के लिए तैयार हैं.

हैदराबाद में लाइव 5G सर्विस का प्रदर्शन 1800 MHz बैंड में मौजूदा लिब्रलाइज्ड स्पेक्ट्रम में किया गया. एयरटेल ने बताया कि अपनी तरह का पहला डायनिमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग का इस्तेमाल करते हुए, एयरटेल ने एक स्पेक्ट्रम ब्लॉक के अंदर 5G और 4G का बिना किसी रूकावट के संचालन किया है.

एयरटेल की टेलिकॉम सेक्टर में सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी रिलायंस जियो ने भी हाल ही में एलान किया है कि उसने भारत में 5G टेस्टिंग को शुरू कर दिया है. कंपनी ने यह भी कहा है कि वह इस साल भारत में जितना जल्दी संभव हो 5G को ला सकता है. Airte

