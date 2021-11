Tariff Hike: प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कराना इस दिन से हो जाएगा महंगा, Airtel ने टैरिफ में की बढ़ोतरी, चेक करें नई दरें

Tariff Hike: टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) के प्रीपेड ग्राहकों को बड़ा झटका लगने वाला है. एयरटेल ने टैरिफ में 20-25 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. यह बढ़ोतरी विभिन्न प्रीपेड प्लान में होगी जिसमें वॉयस प्लान, अनलिमिटेड बंडल्ड वॉयस प्लान और डेटा टॉप अप शामिल हैं यानी कि कॉलिंग से लेकर डेटा सबका इस्तेमाल महंगा होने वाला है. कंपनी ने जानकारी दी है कि नए टैरिफ 26 नवंबर से प्रभावी हो जाएंगे. एयरटेल ने एंट्री-लेवल टैरिफ्ड वॉयस प्लान में करीब 25 फीसदी और अधिकतर अनलिमिटेड वॉयस बंडल्स में करीब 20 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है.

Go Fashion IPO: गो फैशन के आईपीओ में पैसे लगाने का आज आखिरी मौका, खुदरा निवेशक जमकर लगा रहे पैसे, जानिए ग्रे मार्केट में क्या है हाल

सिर्फ इनकमिंग कॉल जारी रखने के लिए भी न्यूनतम रिचार्ज कराना अनिवार्य होता है. अभी एयरटेल के प्रीपेड ग्राहकों को 28 दिनों के लिए कम से कम 79 रुपये का रिचार्ज कराना होता है लेकिन नए टैरिफ लागू होने के बाद यह 99 रुपये का हो जाएगा. 99 रुपये के रिचार्ज में ग्राहकों को 28 दिनों के लिए 99 रुपये का टाकटाइम, 200 एमबी डेटा और 1 पैसे प्रति सेकंड का वॉयस टैरिफ मिलेगा. इसके अलावा अनलिमिटेड वॉयस बंडल्स और डेटा टॉप अप्स के रिचार्ज भी 26 नवंबर से महंगे हो जाएंगे. नीचे लिस्ट मेें देख सकते हैं कि नई दरें क्या होंगी-

टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि उसने हमेशा प्रति यूजर मोबाइल एवरेज रेवेन्यू (ARPU) कम से कम 200 रुपये पर बनाए रखा है और इसे 300 रुपये तक किया जाना है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी ने जो पूंजी निवेश किया है, उस पर इतना रिटर्न मिल सके कि कंपनी का बिजनस मॉडल वित्तीय तौर पर हेल्दी बना रहे. एयरटेल ने अपने बयान में कहा है कि नए टैरिफ के बाद जो एआरपीयू लेवल होगीा, उससे नेटवर्क व स्पेक्ट्रम में निवेश करने की कंपनी की क्षमता बेहतर होगी. इसके अलावा इससे एयरटेल को देश में 5जी शुरू करने के लिए मजबूती मिलेगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.