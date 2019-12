खुशखबरी! Airtel और Voda Idea यूजर्स को दूसरे नेटवर्क पर मिलती रहेगी फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग, नहीं देने होंगे 6 पैसे/मिनट

टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने अपने प्रीपेड यूजर्स को तोहफा दिया है. दोनों कंपनियों ने बढ़ी हुई कीमत वाले नए प्लान में अन्य नेटवर्क पर फ्री आउटगोइंग कॉल की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी है. यानी अब एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यूजर्स किसी भी नेटवर्क पर फ्री अनलिमिटेड कॉल पहले की ही तरह कर सकेंगे और उन्हें 6 पैसे/मिनट का शुल्क नहीं देना होगा.

बता दें कि दोनों कपंनियों के नए प्लान तीन दिसंबर से प्रभावी हुए हैं. इन प्लान्स के तहत पहले अन्य नेटवर्क पर फ्री आउटगोइंग कॉल की अधिकतम सीमा 28 दिन की वैधता वाले प्लान में 1000 मिनट, 84 दिन की वैधता वाले प्लान में 3000 मिनट और साल भर की वैधता वाले प्लान में 12 हजार मिनट तय की गई थी. इन लिमिटेड फ्री मिनट के खत्म होने के बाद यूजर्स को अन्य नेटवर्क पर आउटगोइंग कॉल के लिए 6 पैसे/मिनट की दर से शुल्क देना था. लेकिन अब एयरटेल और वोडाफोन आ​इडिया ने यह शर्त हटा दी है और इस बारे में ट्वीट के जरिए जानकारी दी है.

एयरटेल ने 6 दिसंबर के ट्वीट में एलान किया कि शनिवार से यूजर एयरटेल के अनलिमिटेड प्लान के साथ किसी भी नेटवर्क पर फ्री अनलिमिटेड कॉल का लाभ उठा सकेंगे. कोई शर्तें लागू नहीं होंगी. इसके अलावा एयरटेल ने तीन नए अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान भी घोषित किए हैं. ये प्लान शनिवार से लागू हो गए हैं और इस तरह हैं…

Announcing the launch of three new unlimited plans from tomorrow, for our prepaid users. pic.twitter.com/eygsOoJc6Z

वोडाफोन आइडिया ने अपने ट्वीट में कहा है कि उसके नेटवर्क पर फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग का मतलब अभी भी फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग ही है. इसके अलावा कंपनी ने एक नया 219 रुपये वाला प्रीपेड प्लान भी लिस्ट में जोड़ा है, जिसके तहत सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल/नेशनल कॉल्स, 1GB/दिन डाटा, 100 SMS रोज मिल रहे हैं. प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है.

Enjoy free unlimited calls to everyone. More reasons for you to rejoice for being on your favourite network. pic.twitter.com/nqcqK8e00z

रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने 6 दिसंबर से बढ़ी हुई कीमत वाले अपने नए टैरिफ प्लान लागू किए, जो बाकी कंपनियों के प्लान्स से 25 फीसदी तक सस्ते हैं. कंपनी का कहना है कि भले ही प्लान्स की कीमत बढ़ी हो लेकिन जियो यूजर्स को पुराने ऑल इन वन प्लान के मुकाबले अब 300 फीसदी तक ज्यादा फायदे मिलेंगे. जियो के प्लान लागू होने के बाद उसी दिन पहले एयरटेल की ओर से और बाद में वोडाफोन आइडिया की ओर से अन्य नेटवर्क पर फ्री आउटगोइंग कॉल पर लिमिटेड मिनट्स की शर्त हटा ली गई.

हालांकि अभी इस पर जियो की ओर से किसी कदम का एलान नहीं किया है, यानी जियो यूजर्स को अभी भी 28 दिन की वैधता वाले प्लान में 1000 मिनट, 84 दिन की वैधता वाले प्लान में 3000 मिनट और साल भर की वैधता वाले प्लान में 12 हजार मिनट की लिमिट खत्म होने के बाद अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 6 पैसे/मिनट का शुल्क देना होगा.

नोट: तीनों कंपनियों के प्रीपेड प्लान्स नई कीमत के साथ उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद हैं.

