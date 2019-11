Air Purifiers in India: हर साल इसी वक्त भारत खराब हवा की दिक्कत से जूझता है. भारत के लगभग सभी बड़े शहर पॉल्युशन की मार झेल रहे हैं. इस वक्त सबसे ज्यादा पॉल्युशन राजधानी दिल्ली, NCR, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसे कई राज्यों में दर्ज किया जा रहा है. दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है.

बाहर हवा की क्वालिटी खराब होने से घर के अंदर भी साफ हवा मिलना मुश्किल हो चला है. घर की एयर क्वालिटी सुधारने और साफ हवा उपलब्ध कराने में एयर प्योरिफायर मददगार साबित हो सकते हैं. इस वक्त भारतीय बाजार में केंट, शाओमी, पैनासोनिक, सैमसंग, हनीवैल, फिलिप्स आदि कई कंपनियों के एयर प्योरिफायर मौजूद हैं. आप अपने बजट के हिसाब से एयर प्योरिफायर का चुनाव कर सकते हैं. इस रिपोर्ट में हमने 10000 रुपये तक की बजट रेंज में फिट होने वाले एयर प्योरिफायर्स की लिस्ट तैयार की है. आइए जानते हैं इनके बारे में…

शाओमी के इस एयरप्योरिफायर का कवरेज एरिया 398 वर्ग फीट है. शाओमी के मुताबिक, Mi Air Purifier 2S का CADR 310 m3/h है, जिससे केवल 10 मिनट में हवा साफ हो सकती है. इसमें एक थ्री लेयर फिल्टर है, जो हवा से सिगरेट का धुंआ, जानवर के फर, धूल आदि को खींच लेता है. यह Mi Home ऐप सपोर्ट के साथ आता है, जिससे स्मार्टफोन के जरिए हवा की क्वालिटी, टेंपरेचर चेक आदि किया जा सकता है.

यह एयर प्योरिफायर 672 वर्ग मीटर का एरिया कवर कर सकता है. इसका CADR 260 m3/h है. इसमें इस्तेमाल होने वाले फिल्टर हानिकारक गैसों को भी एब्सॉर्ब करने में सक्षम हैं. इसमें एक नाइट सेंसिंग मोड है, जो आपके सोने के दौरान बेडरूम की एयर क्वालिटी को लगातार मॉनिटर करता है और इसे साफ रखता है. फिलिप्स AC1217/20 में एक स्मार्ट एयर सेंसर है, जो PM2.5 लेवल्स की पहचान कर सकता है और पॉल्युशन के हिसाब से मशीन की स्पीड बढ़ा सकता है.

वॉटर प्योरिफायर के अलावा केंट एयर प्योरिफायर भी बनाती है. Kent ALPS एयर प्योरिफायर 463 वर्ग मीटर का एरिया कवर करता है. इसमें थ्री स्टेज फिल्टरेशन मैकेनिज्म और HEPA प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है. यह टेक्नोलॉजी घर के अंदर की हवा में मौजूद एयर पॉल्युटेंट्स का 99 फीसदी सफाया करने में मददगार है. यह एयर प्योरिफायर कार्बन फिल्टर और इनबिल्ट आयोनाइजर के साथ भी आता है, जो हवा की ताजगी बेहतर बनाते हैं. इस एयर प्योरिफायर की क्लीन एयर डिलीवरी रेट (CADR) 400 क्यूबिक्स मीटर प्रति घंटा (m3/h) है.

इस मशीन का कवरेज एरिया 30 वर्ग फीट और CADR 400 m3/h है. इसमें थ्री स्टेप फिल्टरेशन है, जो हवा से PM2.5 और PM10 तक के पार्टिकल्स दूर कर सकता है. इसमें Microbe DeActive+ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. कंपनी का दावा है कि इसके फिल्टर को कस्टमर केवल एक क्लिक से बदल सकते हैं.

इसमें “true HEPA” फिल्टर का इस्तेमाल हुआ है, जो घर के अंदर की हवा को 99.97 फीसदी शुद्ध कर सकता है. Mi Air Purifier 2C में रियल टाइम क्वालिटी इंडीकेटर और ड्युअल फिल्टरेशन टेक्नोलॉजी है. इसका CADR 350 m3/h है और यह 452 वर्ग फीट का एरिया केवल 10 मिनट में साफ कर सकता है.

