Airtel के बाद Jio भी ला रही Wi-Fi कॉलिंग सर्विस, कंपनी ने इन जगहों पर शुरू की टेस्टिंग

टेलिकॉम कंपनी एयरटेल (Airtel) ने हाल ही में Wi-Fi के जरिए वॉयस कॉलिंग की सुविधा शुरू की है. अब इस दिशा में रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने भी कदम बढ़ा दिया है. जियो ने Wi-Fi से वॉयस ओवर यानी VoWiFi सर्विस की टेस्टिंग शुरू कर दी है. यह जानकारी टेलिकॉम टॉक की एक रिपोर्ट से सामने आई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के नासिक और दिल्ली क्षेत्र में जियो का VoWiFi फीचर उपलब्ध होने की खबरें हैं. इस बारे में एक ट्विटर यूजर ने भी ट्वीट किया है. VoWiFi सर्विस की मदद से यूजर Wi-Fi के जरिए फोन में मौजूद किसी भी कॉन्टैक्ट को कॉल कर सकता है. एयरटेल की VoWiFi सर्विस की बात करें तो कंपनी ने इसे चुनिंदा Wi-Fi पर ही उपलब्ध कराया है. जियो के मामले में भी यह शर्त लागू हो सकती है.

Wi-Fi के जरिए वॉयस कॉल करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा और डेटा भी बेहद कम खर्च होगा. इसके अलावा किसी ऐप की भी जरूरत नहीं होगी. एयरटेल की यह सर्विस अभी दिल्ली-NCR में है लेकिन आने वाले दिनों में पूरे देश में शुरू हो जाएगी. एयरटेल Wi-Fi कॉलिंग अभी Airtel Xstream फाइबर होम ब्रॉडबैंड के साथ काम करती है. जल्द ही यह ब्रॉडबैंड सर्विस और Wi-Fi हॉटस्पॉट के साथ भी काम करना शुरू कर देगी.

वर्तमान में 4 स्मार्टफोन ब्रांड एयरटेल Wi-Fi कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं. ये ब्रांड एप्पल, सैमसंग, शाओमी और वनप्लस हैं. इन ब्रांड्स के 24 मॉडल्स एयरटेल Wi-Fi कॉलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं. इनमें iPhone सीरीज के 6s से शुरू होकर सभी फोन शामिल हैं. इसके अलावा Xiaomi का Redmi K20, Redmi K20 Pro और POCO F1, Samsung J6, A10s, On6, M30s के साथ OnePlus 7 सीरीज के मॉडल शामिल हैं.

इसके लिए एयरटेल यूजर को फोन की सेटिंग्स में जाकर नेटवर्क सेटिंग्स में जाना होगा. यहां सिम के लिए VoLTE को ऑन करना होगा. इसके बाद इसे Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा. ऐसा करने के बाद VoWifi का विकल्प फोन पर दिखने लगेगा. अधिक जानकारी airtel.in/wifi-calling से ली जा सकती है.

