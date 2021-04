Acer Nitro 5 गेमिंग लैपटॉप भारत में लॉन्च, 69,999 रु कीमत; जानें स्पेसिफिकेशन्स

Acer Nitro 5 Launch: Acer ने मंगलवार को भारत में अपना Nitro 5 गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किया है. यह लेटेस्ट 11th Gen Intel Tiger Lake CPU और GeForce GTX ग्राफिक्स कार्ड के साथ आता है. लैपटॉप को कई घंटे इस्तेमाल करने के बाद इसके इंटरनल को ठंडा रखने के लिए कूलबूस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. गेमिंग लैपटॉप में फुल एचडी रेजोल्यूशन और ज्यादा रिफ्रेश रेट है. यह ऑडियो के लिए DTS: X अल्ट्रा साउंड फीचर का इस्तेमाल करता है. इसमें एचडी वेबकैम और कीबोर्ड के साथ RGB बैकलाइटिंग भी है.

Acer Nitro 5 की कीमत 69,999 रुपये है. इस लैपटॉप को अमेजन या Acer के ऑनलाइन स्टोर से बुक किया जा सकता है. लैपटॉप में Intel Core 15 प्रोसेसर और 8GB + 512 GB SSD स्टोरेज दिया गया है. लैपटॉप में केवल ब्लैक फिनिश है.

इस डिवाइस में विन्डोज 10 होम, 15.6 का फुल एचडी IPS डिस्प्ले, 300 nits पीक ब्राइटनेस और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है. Nvidia का GeForce GTX 1650 GPU ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल है, जो मेमोरी के लिए GDDR6 रैम का इस्तेमाल करता है. डिवाइसेज में 8GB की DDR4 रैम और 512 GM SSD की मेमोरी स्टोरेज के लिए है, जिसे 2TB HDD तक बढ़ाया जा सकता है.

कनेक्टिविटी के लिए Nitro 5 गेमिंग लैपटॉप में किलर वाईफाई 6 ax, HDMI पोर्ट, ब्लूटूथ v5.1, एक यूएसबी जेन 2 टाइप सी पोर्ट, दो यूएसबी जेन 1 पोर्ट्स और एक यूएसबी जेन 1 पोर्ट और एक RJ45 पोर्ट है. यह 57.5 Whr बैटरी के साथ आता है, जिसके साथ कंपनी का दावा है कि यह इस्तेमाल में 8.5 घंटे तक चल सकता है. साउंड और कैमरे के लिए, इसमें DTS: X अल्ट्रा सपोर्टेड स्पीकर और 1,280×720 पिक्सल का वेबकैम मौजूद है.

इसमें एक RGB बैकलाइट चार जोन लाइटिंग के साथ और एक मल्टी टच ट्रैकपैड भी है, जो विन्डोज को रिस्पॉन्ड करता है. इंटरनल कूलिंग के लिए दो फैन का सपोर्ट है. Acer Nitro 5 लैपटॉप का वजन 2.2 किलो है.

