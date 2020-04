आरोग्य सेतु बना दुनिया का फास्टैस्ट ऐप, केवल 13 दिन में 5 करोड़ डाउनलोड्स

नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) अमिताभ कांत ने बुधवार को कहा कि सरकार के आरोग्य सेतु ऐप के यूजर्स की संख्या केवल 13 दिनों में 5 करोड़ पहुंच गई है. इस लिहाज से यह दुनिया का तेजी से लोकप्रिय होने वाला ऐप बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील की थी. आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना वायरस मरीजों को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है.

कांत ने ट्विटर पर लिखा है कि टेलीफोन को 5 करोड़ ग्राहक तक पहुंचने में 75 साल लगे, रेडियो को 38 साल, टेलीविजन को 13 साल, इंटरनेट को चार साल, फेसबुक को 19 महीना, पोकेमॉन गो को 19 दिन लगे. उन्होंने आगे कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान के तहत तैयार आरोग्य सेतु के यूजर्स की संख्या केवल 13 दिन में 5 करोड़ पहुंच गई.

आरोग्य सेतु ऐप लोगों के आसपास या उनके क्षेत्र में कोरोना वायरस मरीज का पता चलने पर उन्हें सूचित करता है. जिला प्रशासन सभी शैक्षणिक संस्थानों, विभागों आदि से ऐप डाउनलोड करने को कह रहा है. ऐप का विकास प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित समित के अंतर्गत किया गया. इसमें नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की सक्रिय भूमिका रही.

Telephone took 75 years to reach 50 milion users, radio 38 yrs,television 13 yrs,Internet 4 yrs, Facebook 19 months, Pokemon Go 19 days. #AarogyaSetu ,India’s app to fight COVID-19 has reached 50 mn users in just 13 days-fastest ever globally for an App Salute the spirit of India! pic.twitter.com/xKqt3Tmj4f

सूत्रों के मुताबिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कुछ दूसरे पहलुओं पर परीक्षण कर रही है, जबकि टेक महिंद्रा और महिंद्रा समूह इस ऐप के अगले एडिशन पर काम कर रहा है. टेक महिंद्रा आरोग्य सेतु का दायरा बढ़ाकर सभी तरह के फोन पर काम करने लायक बनाने की दिशा में काम कर रही है. फिलहाल मौजूदा ऐप केवल स्मार्टफोन के लिये उपयुक्त है.

OnePlus 8 Vs iPhone 11 Vs Samsung Galaxy S20: किस प्रीमियम स्मार्टफोन में कितना दम; कीमत, फीचर्स और कैमरे में कौन किस पर भारी

बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप आपको यह बताने के लिए आप जोखिम में हैं, ब्लूटूथ और जीपीएस का इस्तेमाल करता है. जहां जीपीएस रियल टाइम में व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक करता है, ब्लूटूथ जब व्यक्ति नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के नजदीक आने पर ट्रैक करेगा. यह 6 फीट तक की दूरी पर आने पर ट्रैक करता है. आरोग्य सेतु का भारत सरकार के सामने आए हुए मामलों का डेटा बेस का एक्सेस रहेगा.

(Input: PTI)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.