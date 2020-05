आरोग्य सेतु ऐप में निकालें खामी, 3 लाख रुपये तक जीत सकते हैं इनाम; ओपन सोर्स हुआ App

आरोग्य सेतु ऐप के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम का एलान किया गया है. इसके लिए एंड्रॉयड वर्जन का ऐप सोर्स कोड लोग देख सकते हैं और वे कोड को रिव्यू कर सुधार को लेकर सुझाव दे सकते हैं और इसमें किसी तरह की कमजोरी को खोज सकते हैं. इसका मकसद देशभर के सेक्योरिटी रिसर्चर्स और डेवलपर के साथ मिलकर ऐप की सुरक्षा में सुधार लाना और उसे बढ़ाना है. एक खामी निकालने पर 1 लाख रुपये मिलेंगे. इसके तहत 3 लाख रुपये तक का इनाम जीतने का मौका मिल रहा है.

यह प्रोग्राम भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए है. भारत के बाहर रहने वाले लोग भी इसमें अपना सब्मिशन कर सकते हैं, लेकिन वे किसी इनाम के योग्य नहीं होंगे. हालांकि, शॉर्टलिस्ट होने पर उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा. यह प्रोग्राम 27 मई से 26 जून तक चलेगा.

आरोग्य सेतु ऐप का ओपन सोर्स रिसर्च कम्युनिटी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. प्रोग्राम के तहत सभी लोग जिसमें रिसर्च करने वाले और यूजर्स शामिल हैं, ऐप की प्राइवेसी और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी तरह की खामी को लेकर सूचित कर सकते हैं. सिक्योरिटी रिसर्चर्स द्वारा कोई भी सिक्योरिटी या प्राइवेसी से जुड़ी गड़बड़ी पाए जाने पर उसे as-bugbounty@nic.in पर सूचित करना होगा. इसे Security Vulnerability Report की सब्सेक्ट लाइन के साथ भेजना होगा.

आरोग्य सेतु की टीम इसे वेरिफाई करेगी और फिर इसे ठीक करेगी. इस प्रक्रिया से भेजने वाले ही इनाम के योग्य होंगे. सोर्स कोड में किसी तरह के सुधार के बारे में भी as-bugbounty@nic.in पर Code Improvement सब्जेक्ट लाइन के साथ भेजा जा सकता है. इसके लिए आपको खामी की डिटेल जिसमें सक्रीनशॉट और पीओसी की वीडियो भेजनी होगी.

आरोग्य सेतु की टीम रिसर्च करने वाले से संपर्क करेगी कि उन्हें रिपोर्ट मिल गई है. टीम उन्हें सुधार या समाधान को लेकर भी सूचित करेगी और कुछ सवाल भी पूछ सकती है. टीम खामी को सुधारने के लिए पूरी तरह काम करेगी. इसमें रिसर्च करने वाला खामी को रिसर्च से पहले सार्वजनिक नहीं कर सकता है. इसके साथ ही वे आरोग्य सेतु प्रोजेक्ट, उससे संबंधित किसी काम या इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से जुड़ा नहीं होना चाहिए.

प्रोग्राम के तहत, उस सिक्योरिटी रिसर्चर को इनाम मिलेगा जो उस खामी के बारे में सबसे पहले आरोग्य सेतु टीम को सूचित करेगा. इसके साथ ही सोर्स कोड या ऐप्लीकेशन की सुरक्षा में सुधार का सुझाव दिए जाने पर भी इनाम दिया जाएगा.

इसमें सुरक्षा की खामी पर 3 लाख रुपये की अधिकतम इनामी राशि है. एक खामी पर 1 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी. एक के लिए अलग से सभी तीन के लिए साथ में सब्मिशन किया जा सकता है. इसके अलावा सोर्स कोड में सुधार को लेकर सुझाव देने पर भी 1 लाख रुपये तक का इनाम मिलेगा. सभी सब्मिशन जो क्वालिफाई करेंगे, उन्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा.

