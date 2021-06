2021 में भारत में अब तक आए नए 5G फोन्स, जानिए क्या हैं इनके सबसे खास फीचर्स

5G Smartphones Launched in 2021: भारत में इस साल कई बड़े ब्रांड्स के 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं. इनमें बेहतरीन फीचर्स और अच्छी कैमरा क्वालिटी के साथ कीमत के मामले में भी ये बेहतर विकल्प हो सकते हैं. इनमें वनप्लस, रियलमी, सैमसंग, वीवो, ओप्पो जैसी कंपनियों के डिवाइस हैं. आइए साल 2021 में अब तक लॉन्च हुए 5G स्मार्टफोन्स और उनके खास फीचर्स के बारे में जानते हैं.

OnePlus Nord CE 5G की भारतीय बाजार में शुरुआती कीमत 22,999 रुपये है. OnePlus Nord CE 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का सेंसर शामिल है. OnePlus Nord CE 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का सेंसर शामिल है. स्मार्टफोन में 4,500mAh की बैटरी है.

Realme X7 Max 5G की भारतीय बाजार में शुरुआती कीमत 26,999 रुपये है. Realme X7 Max 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर शामिल है. फोन में 12GB तक की रैम और 256GB तक का स्टोरेज मौजूद है. स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है. Realme X7 Max 5G में 4,500mAh की बैटरी मौजूद है, जो 50W SuperDart फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Poco M3 की भारतीय बाजार में शुरुआती कीमत 10,999 रुपये है. Poco M3 Pro 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और दो 2 मेगापिक्सल के कैमरे शामिल हैं, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है. फोन में 6GB तक की रैम और 128GB तक का स्टोरेज मौजूद है. स्टोरेज को बढ़ाया नहीं जा सकता है. फोन में 5,000mAh की बैटरी 18W फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ दी गई है.

Vivo V21 5G की भारतीय बाजार में कीमत 29,990 रुपये है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर है. इसमें 8GB की रैम के साथ 128GB और 256GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज है. Vivo V21 5G में 4,000mAh की बैटरी मौजूद है.

Samsung Galaxy M42 5G की भारतीय बाजार में शुरुआती कीमत 21,999 रुपये है. इसमें क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है. फोन में 8GB तक की रैम और 128GB का स्टोरेज है. इस स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी है.

Oppo A53s 5G की भारतीय बाजार में कीमत 14,990 रुपये है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर है. फोन के 8 मेगापिक्सल का कैमरा है. इसमें 8GB तक की रैम और 128GB का स्टोरेज दिया गया है. फोन में 5,000mAh की बैटरी है.

Realme 8 5G की भारतीय बाजार में शुरुआती कीमत 14,999 रुपये है. स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का सेंसर और 2 मेगापिक्सल का कैमरा है. इसमें 8GB तक की रैम और 128GB का स्टोरेज है. Realme 8 5G में 5,000mAh की बैटरी मौजूद है.

Samsung Galaxy S20 FE 5G की कीमत 55,999 रुपये है. Samsung Galaxy S20 FE के 5G वेरिएंट में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में 12 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का टेलिफोटो कैमरा शामिल है. समें 8GB की रैम और 128GB का स्टोरेज है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. नए 5G फोन में 4,500mAh की बैटरी वायरलेस चार्जिंग 2.0 सपोर्ट के साथ है.

Realme Narzo 30 Pro 5G की भारत में शुरुआती कीमत 16,999 रुपये है. स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है. फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें 8GB तक की रैम और 128GB तक का स्टोरेज मौजूद है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है. Realme Narzo 30 Pro 5G में 5,000mAh की बैटरी मौजूद है, जो 30W डार्ट चार्ज फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.

