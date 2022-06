5G Smartphone in India: मोटो ने लॉन्च किया G82 5G; चेक करें कीमत, डिस्काउंट और फीचर्स

5G Smartphone in India: दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी मोटोरोला (Motorola) ने आज देश में 5जी स्मार्टफोन मॉडल जी82 आज (7 जून) लॉन्च किया है. एक हफ्ते के भीतर यह कंपनी की दूसरी लॉन्चिंग है. कंपनी ने ई32 के बाद अब जी82 लॉन्च किया है. Moto G82 में 10 बिट का पोलेड डिस्प्ले है. इसके अलावा इसमें 50 मेगापिक्सल का ओआईएस कैमरा है. इसकी कीमत 21499 रुपये रखी गई है और इस प्रकार ऐसे कैमरा सेटअफ के हिसाब से यह अभी सबसे सस्ता स्मार्टफोन है. HDFC Bank से कर्ज लेना महंगा, बढ़ी हुई दरें आज से लागू MOTOROLA G82 5G की खासियतें और फीचर्स

इसमें 66 इंच का 1080p 10-बिट पोलेड डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है. इसमें सेंटर में होल पंच कट-आउट है.

बॉयोमेट्रिक्स को साइड में फिंगरप्रिंट रीडर से हैंडल किया जा सकता है.

इसमें क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिप है. अधिकतम रैम 8जीबी और स्टोरेज 128जीबी है जिसे 1टीबी तक बढ़ाया जा सकता है.

इसमें 33 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5 हजार mAh बैटरी है.

कैमरे की बात करें इसमें रीयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है. एक ऑप्टिकली स्टेबिलाइज्ड लेंस के पीछे 50 मेगापिक्सल का मुख्य सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है. फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है.

यह एक्रिलिक ग्लास या पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट (PMMA) से बना हुआ है. इसे आईपी52 वॉटर-रिपेलेंट रेटिंग मिली हुई है.

यह दो रंग Meteorite Gray और White Lily में उपलब्ध है.

इसमें डॉल्बी एटम्स सपोर्ट के साथ डुएल स्पीकर्स है.

इसमें एंड्रॉयड 12 सॉफ्टवेयर है और यह 13 5जी बैंड्स को सपोर्ट करता है. Google ने Duo ऐप और Meet को मर्ज करने का किया एलान, सिंगल ऐप में मिलेगा वीडियो कॉलिंग का मजा MOTOROLA G82 5G की कीमत और डिस्काउंट मोटो जी82 के कीमत की बात करें 6जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 21499 रुपये है. वहीं 8जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज वाले स्मार्टफोन के लिए आपको 22999 रुपये चुकाने होंगे. एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान कंपनी 1500 रुपये का इंस्टैट डिस्काउंट दे रही है यानी कि जी82 के 6जीबी+128जीबी मॉडल को 19999 रुपये और 8जीबी+128जीबी मॉडल को 21499 रुपये में खरीद सकते हैं. यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट, रिलायंस डिजिटल और खुदरा स्टोर्स पर 14 जून से उपलब्ध हो जाएगा.

