BSNL 4G: बीएसएनएल के 4जी नेटवर्क की दिक्कतें नहीं हो रही आसान, TCS पर खड़े किए सवाल

BSNL 4G: सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के 4जी नेटवर्क की दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं. अब सामने आया है कि टीसीएस और आईटीआई 4जी नेटवर्क के लिए जरूरी इक्विपमेंट के सेटअप में कोताही बरत रही हैं. बीएसएनएल टीसीएस और आईटीआई के 4जी सॉल्यूशन का परीक्षण कर रही है. बीएसएनएल ने इन दोनों कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटेरेस्ट (ईओआई) में तय की गई शर्तों के मुताबिक इक्विपमेंट लगाने को कहा है. बीएसएनएल का यह निर्देश टीसीएस और आईटीआई द्वारा चंडीगढ़ और अंबाला में ट्रॉयल के दौरान संशोधित सॉल्यूशन दाखिल करने के बाद आया है. इन दोनों कंपनियों के मुताबिक 20 वॉट की क्षमता वाले रेडियो स्थापित किए जाने हैं लेकिन बीएसएनएल के मुताबिक जरूरत 40 वॉट की क्षमता वाले रेडियो की है.

यह पहली बार नहीं है जब सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने टीसीएस के ट्रॉयल को लेकर सवाल उठाए हैं. इससे पहले बीएसएनएल ने तब सवाल उठाए थे जब टीसीएस ने प्रॉडक्ट स्पेशिफिकेशंस में 128 बदलाव (डेविएशंस) प्रस्तावित किए थे. बीएसएनएल का कहना था कि इन बदलावों को मानने से उसके कारोबारी हितों को नुकसान पहुंचता और ग्राहकों के अनुभव भी प्रभावित होते.

(Article: Kiran Rathee)

