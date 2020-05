Forbes List: दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई वाले खिलाड़ियों में विराट कोहली एकमात्र भारतीय, सूची में 66वें नंबर पर मौजूद

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) फोर्ब्स (Forbes) की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय हैं. इस सूची के मुताबिक, उनकी कुल कमाई 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही है जो उन्हें 100 वें पायदान से 66वें स्थान पर ले आई है. कोहली की विज्ञापनों से होने वाली कमाई 24 मिलियन डॉलर और सैलरी या जीत से होने वाली 2 मिलियन डॉलर रही है. 31 साल के विराट कोहली इस सूची में मौजूद एकमात्र क्रिकेटर हैं.

कोहली 25 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ 2019 में 100वें स्थान और 2018 में 24 मिलियन डॉलर कमाई के साथ 83वें पायदान पर रहे थे. टेनिस के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर ने 106.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ पहली बार इस लिस्ट में टॉप किया है. इससे पिछले साल वह पांचवे पायदान पर रहे थे. फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 105 डॉलर की आय के साथ लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे हैं. वहीं , इसी खेल के दूसरे बड़े खिलाड़ी 104 मिलियन के साथ सूची में तीसरे स्थान पर रहे.

फोर्ब्स की इस लिस्ट के मुताबिक, टॉप 10 में eymar (फुटबॉल), LeBron James (बास्केटबॉल), Stephen Curry (बास्केटबॉल), Kevin Durrant (बास्केटबॉल), Tigers Woods (गोल्फ), Kirk Cousins (अमेरिकन फुटबॉल) और Carson Wentz (अमेरिकन फुटबॉल) शामिल हैं.

खिलाड़ियों की कमाई पर कोरोना वायरस का असर हुआ है जिससे पूरी दुनिया में खेल के कार्यक्रमों को रोक दिया है.

IPL पर अनिल कुंबले और वीवीएस लक्ष्मण: अभी भी बाकी है उम्मीद, बदलनी होगी आयोजन की स्ट्रैटेजी

विराट कोहली ने जिन ब्रांड्स का पिछले 1 साल में विज्ञापन किया है, उनमें ये शामिल हैं…..

हरबल लाइफ, आडी इंडिया, Myntra, मोबाइल प्रीमियम लीग, म स्टील, अमेज इन्वर्टर एंड बैटरी, Puma, Google Duo, हीरो मोटोकॉर्प, कोलगेट, वोलिनी, Wrogn, MuveAcoustics, टू यम, Tissot, RC, बूस्ट एनर्जी ड्रिंक, अमेरिकन टूरिस्टर, MRF टायर्स, उबर इंडिया,

Remit 2 India, फिलिप्स इंडिया और वाल्वोलिन

