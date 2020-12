Virat Kohli@12000: विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे, वनडे में सबसे तेज बनाए 12000 रन

Virat Kohli New Record: विराट कोहली ने एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 12000 रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है. इस मामले में विराट कोहली ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है. कोहली ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में यह मुकाम हासिल किया. कोहली ने अपने 251 मैच की 241वीं पारी में 12000 एक दिवसीय रन पूरे किए हैं. इसके पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 309 मैच की 300 पारी में 12000 वनडे रनों का आंकड़ा टच किया था. तेंदुलकर ने 2003 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरियन में खेली गई अपनी 98 रन की यादगार पारी में यह पड़ाव पार किया था.

विराट कोहली 12000 वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाले दुनिया के छठें और भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं. कोहली को इस मैच से पहले 12000 के आंकड़े के लिए 23 रन की जरूरत थी. अब तेंदुलकर के बाद तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग हैं. श्रीलंका के कुमार संगाकारा, सनथ जयसूर्या और महेला जयवर्धने ने भी वनडे मैचों में 12000 से ज्यादा रन बनाए हैं.

विराट कोहली (भारत) Vs आस्ट्रेलिया, कैनबरा, 2 दिसंबर 2020

मैच: 251, पारी: 242, डेब्यू: 18 अगस्त 2008

सचिन तेंदुलकर (भारत) Vs पाकिस्तान, सेचुरियन, 1 मार्च 2003

मैच: 309, पारी: 300, डेब्यू: 18 दिसंबर 1989

रिकी पॉन्टिंग (आस्ट्रेलिया) Vs इंग्लैंड, सेंचुरियन, 2 अक्टूबर 2009

मैच: 323, पारी: 314, डेब्यू: 15 फरवरी 1995

कुमार संगकारा (श्रीलंका) Vs पाकिस्तान, दुबई, 20 दिसंबर 2013

मैच: 359, पारी: 336, डेब्यू: 5 जुलाई 2000

सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) Vs आस्ट्रेलिया, ब्रिजटाउन, 28 अप्रैल 2007

मैच: 390, पारी: 379, डेब्यू: 26 दिसंबर, 1989

महेला जयवर्धने (श्रीलंका) Vs भारत, हैदराबाद, 9 नवंबर 2015

मैच: 426, पारी: 399, डेब्यू: 24 जनवरी, 1998

सचिन तेंदुलकर

मैच: 463

पारी: 452

रन: 18426

हाइएस्ट रन: 200

शतक: 49

अर्धशतक: 96

औसत: 44.83

स्ट्राइक रेट: 86.23

चौके: 2016

छक्के: 195

कैच: 140

विकेट: 154

विराट कोहली

मैच: 251

पारी: 241

रन: 12000 से ज्यादा

हाइएस्ट रन: 183

शतक: 43

अर्धशतक: 60

औसत: 59.29

स्ट्राइक रेट: 93.32

चौके: 1130

छक्के: 124

कैच: 129

विकेट: 4

