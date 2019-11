Virat Kohli बर्थडे स्पेशल: बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा से 5 गुना ज्यादा है विराट की कमाई

Virat Kohli Birthday Special: आज इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान और दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली 31 साल के हो गए हैं. वह अपना जन्म दिन वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ भूटान में सेलिब्रेट कर रहे हैं. अनुष्का शर्मा भी बॉलीवुड में हाइएस्ट पेड सेलिब्रिटीज में शामिल हैं, जिनकी एक साल में अच्छी खासी कमाई हो जाती है. वहीं, फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटीज लिस्ट 2018 के अनुसार विराट कोहली कमाई के मामले में दूसरे नंबर पर हैं. जबकि अनुष्का 16वें स्थान पर. ऐसे में आप भी जानना चाहेंगे कि दोनों की कमाई में कितना अंतर है.

फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटीज लिस्ट 2018 के अनुसार विराट कोहली ने एक साल में कुल 228 करोड़ रुपये की इनकम की. उनसे पहले सिर्फ सलमान खान हैं, जिनकी सालाना इनकम 253.25 करोड़ रही. विराट कोहली की यह इनकम इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलने वाली सैलरी के अलावा एंडोर्समेंट, आईपीएल और इंस्टाग्राम आदि के जरिए होती है. हालांकि उनकी कमाई का बड़ा जरिया एंडोर्समेंट है और वह इन दिनों 15 से ज्यादा ब्रांड के विज्ञापन कर रहे हैं.

दूसरी ओर विराट कोहली की वाइफ और बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा ने फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटीज लिस्ट 2018 के अनुसार एक साल में करीब 45.83 करोड़ रुपये कमाए. यानी विराट की तुलना में करीब 5 गुना कम. वह टॉप इंडियन सेलिब्रिटीज की लिस्ट में 16वें नंबर पर हैं. फीमेल सेलिब्रिटीज में उनसे पहले इस लिस्ट में सिर्फ दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट ही शामिल हैं.

(नोट: यहां आंकडे फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटीज लिस्ट 2018 के अनुसार दिए गए हैं, जो भारत के टॉप सेलिब्रिटीज के एक साल की कुल कमाई के आधार पर तैयार की गई है. यह लिस्ट हर साल के अंत में जारी की जाती है. यह लिस्ट the world’s highest paid athletes earnings 2019 की लिस्ट से अलग है, जो इस साल जून में जारी हुई थी. इसमें पिछले साल जून से इस साल जून तक दुनिया के टॉप एथलीट की इनकम के बारे में जानकारी थी. )

फोर्ब्स की ही वल्र्ड हाइएस्ट पेड एथलिट अर्निंग 2019 की लिस्ट के अनुसार विराट कोहली अपनी कुल सालाना कमाई का 80 फीसदी एंडोर्समेंट से कमाते हें. वहीं, बाकी इनकम बीसीसीआई से मिलने वाली सैलरी और आईपीएल से होती है. कोहली के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं. करीब

विराट कोहली ने जिन ब्रांड्स का पिछले 1 साल में विज्ञापन किया है, उनमें ये शामिल हैं…..

हरबल लाइफ, आडी इंडिया, Myntra, मोबाइल प्रीमियम लीग, म स्टील, अमेज इन्वर्टर एंड बैटरी, Puma, Google Duo, हीरो मोटोकॉर्प, कोलगेट, वोलिनी, Wrogn, MuveAcoustics, टू यम, Tissot, RC, बूस्ट एनर्जी ड्रिंक, अमेरिकन टूरिस्टर, MRF टायर्स, उबर इंडिया,

Remit 2 India, फिलिप्स इंडिया और वाल्वोलिन

इंस्टाग्राम शेड्यूलिंग टूल HopprHQ के मुताबिक, आईसीसी की टेस्ट और वनडे रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज विराट कोहली इंस्टाग्राम पर अपनी हर पोस्ट से 196000 डॉलर यानी करीब 1.35 करोड़ लाख रुपये कमाते हैं. यह रकम कोहली को एक वनडे मैच में मिलने वाली फीस से 22.5 गुना है. एक वनडे मैच के लिए कोहली को करीब 6 लाख रुपये फीस मिलती है. इंस्टाग्राम से कमाई करने वाले स्पोट्र्समैन की टॉप 16 की HopprHQ लिस्ट में विराट अकेले भारतीय हैं. इंस्टाग्राम पर विराट कोहली के 3.6 करोड़ फॉलोवर्स हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.