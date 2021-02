सचिन तेंदुलकर अब Unacademy के लिए करेंगे ‘बैटिंग’; कंपनी में खरीदी हिस्सेदारी, बने ब्रांड अंबेसडर

Sachin Tendulkar Deal With Unacademy: पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बेंगलुरु स्थिति एजूकेशनन टेक स्टार्टअप अनएकेडमी Unacademy में एक छोटी हिस्सेदारी की है. स्टार्टअप में निवेश करने के अलावा स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप डील के तहत सचिंत तेंदुलकर अनएकेडमी के ब्रैंड अंबेसडर भी बनेंगे. इस डील के तहत अनएकेडमी के यूजर्स को लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस की सुविधा मिलेगी. इन क्लासेस में कंपनी के प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी फ्री में क्लास ले सकेगा. हालांकि, इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि सचिन ने अनएकेडमी में कितना निवेश किया है.

सचिन तेंदुलकर भी इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म की इंटरेक्टिव क्लास की एक सीरिज में शामिल होंगे. इसमें सचिन अपने अनुभव शेयर करेंगे और क्रिकेट से जुड़ी बारीकियां बताएंगे. कंपनी का कहना है कि इस लाइव क्लास को कोई भी व्यक्ति अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म के जरिए मुफ्त में एक्सेस यानी देख सकता है.

अनएकेडमी की ओर से कहा गया है कि इस पार्टनरशिप के जरिए हम एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म मुहैया कराने जा रहे हैं. जहां हमारे साथ सचिन तेंदुलकर अपने जीवन के अनुभव शेयर करने के लिए होंगे. हम इस पार्टनरशिप के कंटेट बनाने पर काम कर रहे हैं. आने वाले दिनों में इसकी जानकारी दी जाएगी. पार्टरनशिप के तहत अनएकेडमी स्पोर्ट्स लर्निंग कैटेगरी के तहत सचिन तेंदुलकर साथ बड़े पैमाने पर कंटेंट तैयार किया जा रहा है.

सचिन ने कहा कि हमेशा मेरी इच्छा और कोशिश रही है कि मैं युवाओं को खेल से जुड़े अपने अनुभव और जानकारियों को साझा करूं. इसके साथ युवाओं को खेल कूद को लेकर प्रोत्साहित करूं. सचिन तेंदुलकर ने कई महीने पहले अनएकेडमी के बोर्ड में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर और ब्रांड अंबेसडर के तौर पर जुड़ने का फैसला किया था. कंपनी ने करीब 7 महीने पहले तेंदुलकर के साथ विचार-विमर्श शुरू किया था.

कंपनी वेबसाइट के मुताबिक, अभी कंपनी प्लेटफॉर्म पर करीब 49,000 टीचर हैं. अनएकेडमी का वॉच टाइम करीब 100 करोड़ मिनट प्रति माह है. कंपनी ने साल 2020 में Kreatryx, PrepLadder और Codechef का अधिग्रहण किया था. इसके अलावा इसने इंटरेक्टिव स्टोरीज और बुक्स के लिए अपना ग्रैफी नाम का ऐप भी लॉन्च किया है.

