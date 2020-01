ICC 2019: रोहित साल के टॉप वनडे क्रिकेटर, बेन स्टोक्स को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार

ICC 2019 Awards: भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को बुधवार को आईसीसी का वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया. जबकि इंग्लैंड के हरफनमौला बेन स्टोक्स ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता. भारतीय कप्तान विराट कोहली को वनडे और टेस्ट दोनों टीमों का कप्तान चुना गया. इसके अलावा विश्व कप के मैच के दौरान दर्शकों को स्टीव स्मिथ की हूटिंग करने से रोकने के लिये उन्हें ‘स्पिरिट आफ क्रिकेट ’ पुरस्कार के लिये भी चुना गया. स्मिथ गेंद से छेड़खानी मामले में एक साल का प्रतिबंध झेलने के बाद वापसी कर रहे थे.

इंग्लैंड के विश्व कप विजेता हरफनमौला स्टोक्स को साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के ‘सर गारफील्ड सोबर्स ट्राफी’ पुरस्कार के लिये चुना गया है. आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को साल का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया. भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने टी20 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन का पुरस्कार जीता. वहीं आस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उदीयमान क्रिकेटर और स्काटलैंड के काइल कोत्जर को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर चुना गया.

रोहित ने विश्व कप के 9 मैचों में 5 शतक और 1 अर्धशतक समेत 81 की औसत से 648 रन बनाये. वह विश्व कप के इतिहास में एक ही सत्र में 5 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने. रोहित ने इस साल वनडे क्रिकेट में 28 मैचों में 1409 रन बनाये जिसमें सात शतक शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह से सम्मान मिलना अच्छा लगता है. हम 2019 में अपने प्रदर्शन से बहुत खुश हैं. हम बेहतर कर सकते थे लेकिन सकारात्मक पहलुओं को लेकर अगले साल उम्दा खेलेंगे.

भारतीय कप्तान विराट कोहली ‘स्पिरिट आफ क्रिकेट’ पुरस्कार मिलने से हैरान हैं. उन्होंने बताया कि स्मिथ का इस तरह बचाव उन्होंने क्यो किया था. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में आपस में एक दूसरे के लिये इस तरह का तालमेल होता है. यह उसकी हालत को समझते हुए मैने किया था. मुझे नहीं लगता कि इस तरह के हालात से निकलकर आये किसी व्यक्ति की परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहिये. उन्होंने कहा कि आप छींटाकशी कर सकते हैं और विरोधी टीम को हराने के लिये कई तरह की बातें कह सकते हैं लेकिन किसी की हूटिंग करना सही नहीं है.

स्टोक्स ने कहा कि इस पुरस्कार का श्रेय मेरे साथी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को भी जाता है जो हर कदम पर मेरे साथ थे. उनके बिना हम यह कभी नहीं कर पाते. लाबुशेन ने पिछले साल 11 टेस्ट में 1104 रन बनाये और वर्ष के आखिर में रेंकिंग में छलांग लगाकर 110वें से चौथे स्थान पर पहुंच गए.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.