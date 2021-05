WTC फाइनल और इंग्लैंड टेस्ट के लिए BCCI ने किया टीम का एलान, IPL में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद शॉ को नहीं मिली जगह

इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने भारतीय टीम का एलान कर दिया है. बीसीसीआई ने 20 सदस्यों का एलान किया है जिसमें दो लोगों को फिटनेस के आधार पर मंजूरी मिलेगी. इन 20 सदस्यों में ओपनिंग बैट्समैन पृथ्वी शॉ को शामिल नहीं किया गया है. पृथ्वी शॉ के अलावा ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार को भी इस स्क्वॉड में नहीं शामिल किया गया है. इसके अलावा चयन समिति ने चार स्टैंड-बाई प्लेयर्स को भी स्क्वॉड में रखा है क्योंकि डब्ल्यूटीसी फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज कोरोना महामारी के चलते बॉयो-सिक्योर एनवायरमेंट में खेला जाएगा.

वहीं दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने इस दौरे के लिए वैक्सीनेशन की संभावित योजना के बारे में जानकारी दी. गांगुली ने कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर कोरोना वैक्सीन की डोज लगवा सकते हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में बेहतर प्रदर्शन के बाद अनुमान लगाया जा रहा था शॉ को इंग्लैंड दौरे पर जगह मिल सकती है. हालांकि सेलेक्टर्स ने टेस्ट फॉर्मेट और सफेद गेंद की तुलना में लाल गेंद में सीम व स्विंग में बदलाव के हिसाब से खिलाड़ियों का चयन किया. चयन समिति ने ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या को भी टीम में नहीं जगह दी क्योंकि वह पिछले कुछ समय से गेंदबाजी से दूर रहे हैं. आईपीएल में खेलने के बावजूद भुवनेश्वर कुमार को टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली.

भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर जाने से पहले वैक्सीनेशन को लेकर इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने जानकारी दी. गांगुली ने कहा कि अब खिलाड़ियों के पास वक्त है और चूंकि सभी राज्य सरकारें इसे करवा रही हैं तो सभी खिलाड़ी व्यक्तिगत तौर पर इसे लगवा सकते हैं. गांगुली ने कहा कि सभी खिलाड़ी अपने घर चले गए हैं तो यही सबसे आसान तरीका है.

भारतीय टीम: रोहित शर्मा, शुभम गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे (उपकप्तान), हनुमा विहारी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), आर आश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, केएल राहुल, (फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर), वृद्धिमान साहा (विकेटकीपर, फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर)

स्टैंडबाई प्लेयर्स: अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान, अर्जन नागवशवल्ला

