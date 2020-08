PM मोदी ने MS धोनी को लिखा खत- 130 करोड़ भारतीय आपके आभारी; माही ने दिया जवाब

PM Modi writes to MS Dhoni: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी को चिट्ठी लिखकर उनके शानदार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की जमकर तारीफ की है. उन्होंने दो बार विश्व कप जीताने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान को उस नये भारत का बताया है जहां परिवार के नाम से व्यक्ति की किसमत नहीं बनती है. पीएम मोदी ने क्रिकेटर को लंबा पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने धोनी को सबसे महान कप्तानों में से एक और इस खेल में आए सबसे अच्छे विकेटकीपर में से एक बताया है.

धोनी ने इस खत को गुरुवार के दिन अपने ट्विटर पर साझा किया, जो उनके रिटायरमेंट का एलान करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहला पोस्ट है. उन्होंने पीएम मोदी को सराहना के लिए धन्यवाद किया. धोनी ने ट्वीट में लिखा कि एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी जिस चीज को चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत और बलिदान को सभी लोग पहचाने और उसकी सराहना करें. पीएम मोदी का उनकी सराहना और शुभ इच्छाओं के लिए धन्यवाद.

An Artist,Soldier and Sportsperson what they crave for is appreciation, that their hard work and sacrifice is getting noticed and appreciated by everyone.thanks PM @narendramodi for your appreciation and good wishes. pic.twitter.com/T0naCT7mO7

जल्द दी धोनी इंडियन प्रीमियर लीग में दिखेंगे. वे क्रिकेट के इतिहास में एकमात्र कप्तान हैं जिन्होंने सभी ICC के खिताबों को जीता है. उनकी कप्तानी में भारत ने टी-20 विश्व कप, 2010 और 2016 का एशिया कप, 2011 का विश्व कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम किया.

पीएम मोदी ने लिखा कि 15 अगस्त को अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में आपने छोटी वीडियो शेयर की जो पूरे देश के लिए एक लंबा और जनूनी बातचीत का मुद्दा बनने के लिए काफी था. 130 करोड़ भारतीय निराश थे लेकिन वे पूरी तरह आभारी भी थे कि जो आपने भारतीय क्रिकेट के लिए पिछले दशक से भी ज्यादा समय में किया है.

उन्होंने कहा कि आपके क्रिकेट करियर पर देखने का एक तरीका आंकड़े हैं. आप सबसे सफलतम कप्तानों में से एक रहे हैं, जो भारत को दुनिया के चार्ट में शीर्ष पर ले जाने में महत्वपूर्ण हैं. आपका नाम इतिहास में दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों, सबसे महान क्रिकेट के कप्तान और निश्चित तौर पर सबसे बेहतर विकेटकीपरों में से एक के तौर पर दर्ज होगा.

मोदी ने खत में धोनी से कहा कि मुश्किल स्थितियों में आप पर निर्भरता और मैच को खत्म करने का अंदाज, खासकर 2011 के विश्व कप का फाइनल, पीढ़ियों तक लोगों की याद में हमेशा के लिए रह गया है. लेकिन महेंद्र सिंद धोनी नाम तो केवल उनके करियर आंकड़ों या मैच को जीताने वाले रोल के लिए नहीं याद किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आपको केवल एक खिलाड़ी की तरह देखना अन्याय होगा. आपके असर का आकलन करने का सही तरीका अद्भुत घटना की तरह करना होगा.

