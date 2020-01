इंडियन क्रिकेट से खत्म हुआ धोनी युग! BCCI की सालाना अनुबंध लिस्ट से बाहर

MS Dhoni Era End! टीम इंडिया को वनडे क्रिकेट और टी20 फॉर्मेट में विश्व कप खिताब दिलाने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के इंटरनेशनल क्रिकेट में भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. असल में धोनी को BCCI की सालाना अनुबंध लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि शायद इंडियन क्रिकेट से धोनी युग खत्म हो गया. धोनी ने पिछले साल विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद क्रिकेट नहीं खेला है. तबसे लेकर उन्होंने आगे क्रिकेट खेलने को लेकर कोई बयान भी नहीं दिया है.

बीसीसीआई ने अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक के लिये केंद्रीय अनुबंधों का ऐलान किया है. धोनी पिछले साल तक ए ग्रेड में थे जिन्हें सालाना 5 करोड़ रूपये मिलते थे. कप्तान विराट कोहली, उपकप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ए प्लस ग्रेड में बने हुए हैं जिन्हें 7 करोड़ रुपये सालाना मिलते हैं.

BCCI ने अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी किया है. कैप्टन विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह को ग्रेड A+ में रखा गया है. रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल, अंजिक्य रहाणे, शिखर धवन, पेसर इशांत शर्मा, कुलदीप यादव और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को ग्रेड A में रखा गया है.

बोर्ड ने ऋद्धिमान साहा, उमेश यादव, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, मयंक अग्रवाल को ग्रेड B में रखा है. केदार जाधव, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, मनीष पांडे, हनुमा विहारी, शार्दुल ठाकुर, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर को ग्रेड C में रखा गया है.

धोनी ने अपने करियर में 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 इंटरनेशनल मैच अब तक खेले हैं. वह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और इस फॉर्मेट में उन्होंने कुल 4876 रन बनाए हैं. वहीं वनडे में उनके नाम 10773 और टी20 इंटरनैशनल में 1617 रन दर्ज हैं. धोनी ने 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.