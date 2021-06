Tokyo Olympics में स्थानीय फैन्स को दर्शक के तौर पर शामिल होने की मिली इजाजत, अधिकतम 10 हजार लोगों की रखी गई सीमा

Tokyo Olympics Latest Update: टोक्यो ओलम्पिक्स में कुछ स्थानीय फैन्स दर्शकों के तौर पर शामिल हो सकेंगे. IOC ने सोमवार को कहा कि सभी ओलम्पिक वेन्यू पर क्षमता की 50 फीसदी की सीमा तय की है, जिसमें अधिकतम 10 हजार फैन्स तक हो सकेंगे. इस फैसले का एलान स्थानीय ऑर्गनाइजर, इंटनेशनल ओलम्पिक कमेटी, इंटरनेशनल पेरालिम्पिक कमेटी, जापान की सरकार और टोक्यो मेट्रोपोलियन की सरकार ने ऑनलाइन बातचीत से किया है.

इससे पहले जापान के शीर्ष मेडिकल एडवायजर डॉ. Shigeru Omi ने सुझाव दिया था कि ओलंपिक्स को फैन्स के बिना आयोजित करना सुरक्षित रहेगा. इससे भी पहले उन्होंने महामारी के दौरान ओलंपिक आयोजित करने को गलत बताया था. टोक्यो ओलम्पिक्स 23 जुलाई से शुरू होगा.

विदेश से फैन्स पर कुछ महीनों पहले पाबंदी लगा दी गई थी. अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय फैन्स सख्त नियमों के तहत आएंगे. उन्हें खिलाड़ियों के लिए आवाज करके उत्साह बढ़ाने की इजाजत नहीं होगी. उनके लिए मास्क पहनना जरूरी होगा. फैन्स को सीधे घर पर जाने के लिए कहा जाएगा.

Tokyo Olympic में हिस्सा लेने वाले भारतीय ओलंपिक दल के लिए कड़े प्रावधान, आईओए ने जापान सरकार के फैसले पर जताई कड़ी प्रतिक्रिया

ऑर्गनाइजर्स ने कहा कि जापानी लोगों के पास 36-37 लाख टिकटें हैं. स्टेडियम में दर्शकों के होने से कोविड-19 संक्रमण फैलने का जोखिम है. केवल स्टेडियम ही नहीं, इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर भी ज्यादा भीड़ होगी. टोक्यो और दूसरी जगहें 11 जुलाई तक सख्त प्रतिबंधों में हैं. इससे पहले पिछले वीकेंड तक पूरी तरह से वहां इमरजेंसी थी. नए नियमों के तहत, रेस्टोरेंट में कुछ घंटों के लिए शराब दी जा सकेगी. जापान के प्रधानमंत्री Yoshihide Suga ने आधिकारिक एलान से पहले कहा कि अगर स्थिति बदलती है, तो वे फैन्स पर रोक लगा देंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.