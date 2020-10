कपिल देव सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती, एंजियोप्लास्टी सर्जरी के बाद हालत स्थिर

क्रिकेट में देश को पहला विश्वकप दिलाने वाले पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को सीने में दर्द की शिकायत पर फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक वहां उनकी कोरोनरी एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुई है. इस समय वह आईसीयू में भर्ती हैं और डॉ. अतुल माथुर की निगरानी में हैं. क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट कर पूर्व कप्तान को शीघ्र ठीक होने की प्रार्थना करते हुए ट्वीट किया है.

Wishing the big-hearted, mighty Kapil Dev a speedy recovery. So much more to do.

कपिल देव के दोस्त और भारतीय क्रिकेट संघ (ICA) के प्रेसिडेंट अशोक मल्होत्रा का कहना है कि कपिल अब बेहतर स्थिति में हैं. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक उनकी स्थिति अब स्थिर है और कुछ ही दिनों में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा.

कपिल देव ने देश को पहला विश्व कप ऐसे समय में दिलाया था जिस समय भारत के विश्व विजेता होने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था. भारत ने उस समय लगातार दो बार के विश्व विजेता वेस्टइंडीज को हराकर 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था. उस विश्व कप के एक मैच में कपिल देव ने जिंबाब्वे के खिलाफ 175 रनों की जबरदस्त पारी भी खेली थी. कपिल देव की 175 रनों की इस पारी को 2002 में विजडन ने सर्वकालिक टॉप टेन बल्लेबाजी प्रदर्शन में शामिल किया था हालांकि इसका कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है.

उन्होंने 131 टेस्ट में 5248 और 225 वनडे में 3783 रन बनाए हैं. इसके अलावा टेस्ट में 343 और वनडे में 253 विकेट भी लिए हैं. कपिल देव ने अपना पहला मैच 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ क्वेटा में और आखिरी मैच 1994 मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ फरीदाबाद में खेला था. इस तरह उनका कैरियर करीब 15 साल का रहा.

कपिल देव की जिंदगी पर एक बॉयोपिक बन रही है. ’83’ नाम से बन रही इस बायोपिक में रणवीर सिंह कपिल की भूमिका निभा रहे हैं. यह मूवी मुख्य रूप से 1983 के वर्ल्ड कप को जिताने में उनकी भूमिका के ऊपर होगी, इसलिए इसका नाम ’83’ रखा गया है.

