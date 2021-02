Joe Root ने 100वें मैच में दोहरा शतक लगाकर रचा इतिहास, पाकिस्तानी खिलाड़ी का तोड़ा रिकॉर्ड

भारत के खिलाफ चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के कप्तान Joe Root ने दोहरा शतक लगाया. यह उनका सौवां टेस्ट मैच है. इस तरह 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले रूट दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए. इस मैच के पहले दिन उन्होंने 128 रन बनाए थे और दूसरे दिन रूट ने अपनी इस नाबाद पारी को आगे बढ़ाते हुए लंच के बाद 341 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया. रूट ने पारी के 143वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय गेंदबाद आर आश्विन की गेंद पर छक्का लगाकर यह उपलब्धि हासिल की. रूट ने यह उपलब्धि हासिल कर करीब 16 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया जो पाकिस्तान के पूर्व स्किपर इंजमाम उल हक के नाम पर था.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने रूट की इस उपलब्धि को लेकर ट्वीट किया है. ट्वीट में आईसीसी ने लिखा कि टेस्ट क्रिकेट इतिहास का पहला बल्लेबाज जिसने अपने 100वें मैच में दोहरा शतक बनाया.

First batsman in the history of Test cricket to score a double century in his 100th Test – JOE ROOT ????

रूट से पहले 100वें टेस्ट में एक पारी में सबसे अधिक व्यक्तिगत टेस्ट स्कोर 184 रनों का था. पाकिस्तान के पूर्व स्किपर इंजमाम उल हक ने इससे पहले भारत के खिलाफ बेंगलूरु में हुए टेस्ट मैच के दौरान 184 रनों की पारी खेली थी. इंजमाम का यह 100वां टेस्ट मैच था और रूट द्वारा दोहरा शतक बनाए जाने से पहले तक 100वें टेस्ट मैच में सबसे बड़ी पारी की रिकॉर्ड इंजमाम उल हक के नाम पर था.

रूट अपने टेस्ट कैरियर में अब तक पांच दोहरा शतक लगा चुके हैं जिसमें से कप्तान के रूप में आज 6 फरवरी को उन्होंने तीसरा दोहरा शतक लगाया. भारत के खिलाफ रूट का यह पहला दोहरा शतक रहा. रूट के अलावा इंग्लैंड के एलेस्टर कुक, दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ और भारत के राहुल द्रविड़ पांच दोहरा शतक लगा चुके हैं. अब तक टेस्ट मैच में सबसे दोहरा शतक ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रेडमैन, 12 दोहरा शतक लगा चुके हैं. भारत की तरफ से अब तक सबसे अधिक बार विराट कोहली, 7 बार दोहरा शतक लगा चुके हैं. वीरेंदर सहवाग और सचिन तेंदुलकर अब तक अपने टेस्ट कैरियर में 6 बार दोहरा शतक लगा चुके हैं.

