Japan Olympic 2021: ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाले एथलीट्स और स्टॉफ का जल्द होगा वैक्सीनेशन, पीएम मोदी ने दिए निर्देश

Japan Olympic 2021: जापान में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारी का गुरुवार को पीएम मोदी ने रिव्यू किया. पीएमओ द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी को महामारी के बीच एथलीटों को बिना रुकावट ट्रेनिंग सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया गया. इसके अलावा पीएम मोदी को ओलंपिक कोटा जीतने के अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भागीदारी और एथलीट्स के वैक्सीनेशन को लेकर अवगत कराया गया. जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले सभी क्वालिफाईड/संभावित एथलीट्स, सपोर्ट स्टॉफ और ऑफिशियल्स के जल्द-जल्द वैक्सीनेशन का निर्देश दिया.

PM Modi reviewed India’s Olympics preparations today. He was apprised about various steps taken towards ensuring uninterrupted training for athletes amidst the pandemic, participation in international competitions to win Olympic quota, vaccination of athletes among others: PMO pic.twitter.com/ecv1qRozfs

पीएम मोदी ने कहा कि ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे दल को वह जुलाई में वीडियो कांफ्रेंसिंग के वह संपर्क कर उन्हें जीत के लिए प्रोत्साहित करेंगे और सभी भारतीयों की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देंगे. पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी गई कि टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने के लिए 11 प्रकार के खेलों के लिए 100 एथलीट्स क्वालीफाइड हो गए हैं और 25 अन्य एथलीट्स के क्वालीफाई होने की संभावना है. इसके अलावा 26 पैरा एथलीट्स ने भी क्वालीफाई किया है औऱ 16 अन्य पैरा एथलीट्स के क्वालीफाई होने की संभावना है.

निवेश के लिए कैसे करें सही शेयर का चुनाव, ताकि कम जोखिम में मिल सके बेहतर रिटर्न

टोक्यो ओलंपिक गेम्स पिछले साल 2020 में 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच होने थे लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे अगले साल तक खिसका दिया गया. इसे मार्च 2020 में ही सस्पेंड कर दिया गया था. इसके बाद इसे नवंबर 2020 में अगले साल यानी 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आयोजित कराने का फैसला लिया गया.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.