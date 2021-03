IPL की ब्रांड वैल्यू 2020 में 3.6% गिरकर 45,800 करोड़ रु हुई, कोरोना महामारी का असर: रिपोर्ट

कोरोना महामारी का झटका लगने के बाद, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की ब्रांड वैल्यू 3.6 फीसदी गिरकर 2020 में 45,800 करोड़ रुपये पर आ गई है. एक ब्रांड वैल्युएशन रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है. 2019 में, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू वैल्यू 47,500 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले साल के मुकाबले 7 फीसदी बढ़ी थी.

हालांकि, मुख्य फ्रेंचाइजी में से एक, मुंबई इंडिंयस, जिसका स्वामित्व रिलायंस ग्रुप के पास है, उसने लगातार पांचवें साल ब्रांड रैकिंग्स में पहला स्थान, 761.0 करोड़ रुपये की ब्रांड वैल्यू के साथ हासिल किया है. यह 2019 के मुकाबले 5.9 फीसदी की गिरावट है. Duff & Phelps ने बुधवार को यह आईपीएल पर वैल्युएशन रिपोर्ट का सातवां एडिशन जारी करते हुए कहा है. चैन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ब्रांड वैल्यू 2019 से क्रमश: 16.5 फीसदी और 13.7 फीसदी गिरी है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां CSK की वैल्यू 732 करोड़ रुपये से गिरकर 611 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. तो वहीं, KKR की वैल्यू 629 करोड़ रुपये से गिरकर 543 करोड़ रुपये हो गई है. Duff & Phelps ने कहा कि महामारी की मार वाला साल 2020 चुनौतीपूर्ण रहा, जिसने स्पोर्ट्स इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया और खेल के कैलेंडर में रूकावट लाई, जिसमें कई टूर्नामेंट को स्थगित या रद्द किया गया.

FY21: कोरोना महामारी से 34% कम रह सकती है Housing Sales, लेकिन बड़े रीयल एस्टेट फर्म्स की सेल्स बढ़ी

इडिविजुअल फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू में पिछले साल गिरावट आई है, जिसकी वजह मुख्य कौप पर फ्रेंचाइजी से संबंधित स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू का घटना, गेट रसीदों की कमी, खाने-पाने की चीजों का घटा रेवेन्यू और कुछ टीमों की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस रही है.

दूसरे कारोबारों और कुल अर्थव्यवस्था पर असर के समान, महामारी से आईपीएल इकोसिस्टम वैल्यू में गिरावट हुई है. हालांकि, लोगों के घर पर समय बिताने से आईपीएल की टेलिविजन व्यूअरशिप में बढ़ोतरी हुई, जिससे ब्राॉडकास्टर्स के लिए 2020 का सीजन बड़ा सफल रहा है क्योंकि इसने व्यूअरशिप और एडवरटायजिंग रेवेन्यू के रिकॉर्ड तोड़ दिए.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.