IPL नीलामी: इन युवा सितारों पर होगी फ्रेंचाइजी की नजर, मिल सकती है बड़ी रकम

IPL 2020: आईपीएल खिलाड़ियों की गुरूवार को यहां होने वाली नीलामी में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक क्रिकेटरों पर बोली लगाने में सभी फ्रेंचाइजी का ध्यान लगा होगा. लेकिन कुछ युवा भी बड़े करार हासिल कर सकते हैं. आईपीएल का 13वां सीजन इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि 2020 में ही टी20 विश्व कप आयोजित किया जाना है. हालांकि इसमें फ्रेंचाइजी टीमों को अपने खर्च पर लगाम कसनी होगी.

नीलामी के पूल में सबसे युवा खिलाड़ी अफगानिस्तान का नूर अहमद है जिसकी उम्र 14 साल और 350 दिन है. बांये हाथ के चाइनामैन खिलाड़ी का बेस प्राइज 30 लाख रूपये है और वह लीग में राशिद खान और मोहम्मद नबी के साथ शामिल हो सकते हैं. हाल में भारत के खिलाफ अंडर-19 वनडे श्रृंखला में नूर का प्रदर्शन शानदार रहा जिसमें उन्होंने 9 विकेट हासिल किये थे. और टीमों के कलाई के स्पिनरों के प्रति आकर्षण को देखते हुए उन्हें जल्द ही लिया जा सकता है.

भारत के युवा खिलाड़ियों में मुंबई के बांये हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और भारत की अंडर-19 विश्व कप टीम के कप्तान प्रियम गर्ग के अलावा तमिलनाडु के बायें हाथ के स्पिनर आर साई किशोर और बंगाल के तेज गेंदबाज ईशान पोरेल शामिल हैं. इन सभी का बेस प्राइज 20 लाख रूपये है.

नीलामी से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने वेस्टइंडीज के 22 साल के बिग हिटर शिमरोन हेटमायेर को रिलीज कर दिया था और चेन्नई में भारत के खिलाफ पहले वनडे में 85 गेंद में शतक जड़कर टीम को जीत दिलाने के बाद उन्होंने अपना दावा मजबूत कर दिया. उनका बेस प्राइज 50 लाख रुपये है. वह इससे पहले हुई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला में भी सबसे ज्यादा रन जुटाने वाले खिलाड़ी रहे जिन्होंने 151.89 के स्ट्राइक रेट से तीन मैचों में 120 रन जुटाये थे. पिछले साल उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 4.2 करोड़ रूपये में खरीदा था लेकिन आईपीएल 2019 में लचर प्रदर्शन (पांच मैचों में 90 रन) के बाद उन्हें रिलीज कर दिया.

वेस्टइंडीज के एक अन्य खिलाड़ी केसरिक विलियम्स पर भी दिलचस्प बोली लगने की उम्मीद है जिनका बेस प्राइज 50 लाख रूपये है. जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में अपनी वैरिएशन लेती गेंदों से भारतीय कप्तान विराट कोहली को परेशान किया था. ज्यादातर फ्रेंचाइजी टीमों के पास सीमित राशि है जिसका मतलब है कि ऊंचे बेस प्राइज वाले खिलाड़ियों के लिये जोर शोर से बोली लग सकती है.

नीलामी में 5 आस्ट्रेलियाई – पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, क्रिस लिन, मिशेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल शामिल हैं. ये पांचों तथा दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन और श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज ऊंचे बेस प्राइज 2 करोड़ रूपये में उपलब्ध होंगे. विश्व कप टीम का हिस्सा रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने 2019 नीलामी से बाहर रहने का फैसला किया था, लेकिन अक्टूबर में घरेलू मैदान पर होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए वे इसमें शामिल होंगे. मिशेल स्टार्क ने इस साल बाहर रहने का फैसला किया लेकिन मैक्सवेल, कमिंस, हेजलवुड और लिन के सूची में शीर्ष पर रहने की उम्मीद है.

चेन्नई सुपरकिंग्स: 14.60 करोड़

दिल्ली कैपिटल्स: 27.85 करोड़

किंग्स इलेवन पंजाब: 42.70 करोड़

कोलकाता नाइटराइडर्स: 35.65 करोड़

मुंबई इंडियंस: 13.05 करोड़

राजस्थान रायल्स: 28.90 करोड़

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर: 27.90 करोड़

सनराइजर्स हैदराबाद: 17 करोड़

