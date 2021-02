IPL नीलामी 2021: 292 खिलाड़ियों की लगेगी बोली, कब और कहां होगी नीलामी? कुल बजट, कहां देखें; जानें सब कुछ

IPL 2021 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए हो गई हैं. इसके लिए नीलामी 18 फरवरी 2021 को होने जा रही है. इस नीलामी में कुल 292 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी. नीलामी का कार्यक्रम सिर्फ एक दिन का होगा, जो 18 फरवरी को दोपहर 3 बजे से शुरू होकर करीब 6 घटे तक चलेगा. हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अभी तक आईपीएल 2021 की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह टूर्नामेंट अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक शुरू हो सकता है. बता दें कि भारत-इंग्लैंड के बीच जारी सीरीज 28 मार्च को खत्म हो रही है.

डेट: 18 फरवरी (गुरूवार), 2021

टाइमिंग: 3:00 PM IST, लेकिन शो पहले ही 2 बजे शुरू हो जाएगा

वेन्यू: होटल ITC ग्रैंड चोला, चेन्नई

TV चैनल: Star Sports Network

Live Streaming: Disney+ Hotstar

आस्ट्रेलिया में: Foxtel (Fox Cricket)

न्यूजीलेंड में: Sky Network Television (Sky Sport 2)

USA में: Willow TV

18 फरवरी यानी गुरुवार को चेन्नई में आईपीएल सीजन 14 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी शुरू होगी. यह प्रक्रिया दोपहर 3 बजे से शुरू होगी.

नीलामी की प्रक्रिया का स्टार स्पोर्ट्स के अलग अलग चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा. हां, आईपीएल 2021 की नीलामी को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

IPL 2021 की नीलामी में कुल 61 खिलाड़ियों के लिए जगह है. इसके लिए कुल 292 खिलाड़ी बोली के लिए शामिल होंगे. कुल 1114 क्रिकेटरों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 292 को सेलेक्ट किया गया है. हरभजन सिंह और केदार जाधव का बेस प्राइज 2 करोड़ रुपये है. वस्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी, जैसन रॉय और आरोन फिंच जैसे खिलाड़ी भी मैदान में हैं.

चेन्नई सुपरकिंग्स 19.9 करोड़

मुंबई इंडियंस 15.35 करोड़

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 35.4 करोड़

सनराइजर्स हैदराबाद 10.75 करोड़

दिल्ली कैपिटल्स 13.4 करोड़

किंग्स इलेवन पंजाब 53.2 करोड़

राजस्थन रॉयल्स 37.85 करोड़

कोलकाता नाइटराइडर्स 10.75 करोड़

