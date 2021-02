IPL Auction 2021: Chris Morris ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी

Highest Paid Players in IPL Auction 2021: इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए गुरुवार यानी 18 फरवरी को आईपीएल 2021 की नीलामी शुरू हो गई है. नीलामी में क्रिस मॉरिस (Chris Morris) आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा है. पिछले सीजन में वह आरसीबी के साथ थे. इससे पहले युवराज सिह के नाम आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड था. उन्हें साल 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने 16 करोड़ रुपये में खरीदा था.

इसके बाद पैट कमिंस (Pat Cummins) आते हैं, जिन्हें 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 15.5 करोड़ में खरीदा था. इसके अलावा बेन स्टोक्स को पुणे की टीम ने 2017 में 14.5 करोड़ रुपये में खरीदा था. फिर ग्लेन मैक्सवेल (GLENN MAXWELL) हैं, जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 14.25 करोड़ रुपये में खरीद लिया था. इसके बाद युवराज सिंह को 2014 में आरसीबी ने 14 करोड़ में खरीदा था.

क्रिस मॉरिस 33 साल के दक्षिण अफ्रीका के ऑल राउंडर खिलाड़ी हैं. उन्हें आईपीएल 2020 सीजन के बाद रॉयल चैंलेजर्स बैंगलोर ने रिलीज किया था. मॉरिस ने 70 आईपीएल मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 80 विकेट लिए हैं. उनकी इकॉनोमी 7.81 की रही है. इसके अलावा 551 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 157 का रहा है.

वहीं, ग्लेन मेक्सवेल का बेस प्राइस 2 करोड़ था और उन्हें खरीदने के लिए कई टीमें होड़ में थीं. मैक्सवेल को आरसीबी ने 14.25 करोड़ रुपये में खरीदा है.दूसरी तरफ, मोइन अली को चैन्नई सुपर किंग्स ने 7 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. Jhye Richardson को पंजाब किंग्स ने 14 करोड़ रुपये में खरीदा है. शाहरुख खान को पंजाब किंग्स ने 5.25 करोड़ रुपये में खरीदा है. के गौतम को आईपीएल में केकेआर ने 9.25 करोड़ में खरीदा है. उनका बेस प्राइस 20 लाख रुपये था.

