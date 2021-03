IPL 2021: 9 अप्रैल को चेन्नई में MI और RCB के बीच पहला मुकाबला; नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल, देखें पूरा शेड्यूल

IPL 2021 Schedule, Fixtures, Venue, Start Date, Match Timings: करीब दो साल बाद, इंडियन प्रीमियर लीग घरेलू मैदान में वापसी कर रहा है. यह इवेंट इस साल अहमदाबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में खेला जाएगा. सीजन की शुरुआत 9 अप्रैल को चेन्नई में होगी, जहां पिछले साल के चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा. दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्लेऑफ और फाइनल मैच आयोजित किया जाएगा. नए बने स्टेडियम में पिछले महीने भारत का दूसरा पिंक बॉल टेस्ट हुआ था. और अब इसमें इसका पहला आईपीएल खेला जाएगा.

हर टीम आईपीएल 2021 के लीग स्टेज में चार वैन्यू में खेलेगी. 56 लीग मैचों में से, चैन्नई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरू में 10 मैच होंगे जबकि अहमदाबाद और दिल्ली में 8-8 मैच खेले जाएंगे. इस सीजन में सभी मैच न्यूट्रेल वैन्यू में होंगे. दोपहर का खेल दोपहर साढ़े 3 बजे शुरू होगा, जबकि शाम के मैच का समय शाम साढ़े 7 बजे तय किया गया है.

पिछले साल सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ, UAE में टूर्मामेंट को सुरक्षित और सफलतापूर्वक आयोजित करने के बाद BCCI को विश्वास है कि वह घरेलू जमीन पर भी खिलाड़ियों और इससे जुड़े सभी लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हुए आईपीएल कर पाएंगे.

टूर्नामेंट के मैचों को इस तरह से तय किया गया है, जिससे हर टीम को लीग स्टेज के दौरान केवल तीन बार सफर करने की जरूरत होगी, जिससे आवाजाही कम होगी और जोखिम घटेगा. आईपीएल 2021 शुरुआत में बंद दरवाजों के साथ खेला जाएगा और दर्शकों के आने को लेकर टूर्नामेंट में बाद की स्टेज पर फैसला लिया जाएगा.

बता दें कि पिछले महीने आईपीएल की नीलामी हुई थी. क्रिस मॉरिस आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा है. ग्लेन मैक्सवेल को 14.25 करोड़ में आरसीबी ने, Jhye Richardson को पंजाब किंग्स ने 14 करोड़ रुपये में खरीदा है. न्यूजीलैंड के खिलाड़ी Kyle Jamieson को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 15 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. शाकिब को 3.2 करोड़ में केकेआर ने, स्टीव स्मिथ को 2.2 करोड़ में दिल्ली ने खरीदा है. शिवम दूबे को 4.4 करोड़ में राजस्थान ने और मोइन अली को 7 करोड़ में चेन्नई ने खरीदा.

