IPL 2021: कोरोना के डर से आर अश्विन सहित इन खिलाड़ियों ने छोड़ा आईपीएल, BCCI ने कहा- जारी रहेगा खेल

IPL 2021: भारत में बढते कोरोना वायरस संकट के बीच इंडियन प्रीमियर लीग के सुरक्षित बायो बबल में भी खिलाड़ियों को चिंतित कर दिया है. कोरोना वायरस के डर से अब खिलाड़ियों ने आईपीएल छोड़ना शुरू कर दिया है. ताजा जानकारी के अनुसार भारत के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के अलावा कुछ आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने लीग बीच में छोड़ दी है. हालांकि बीसीसीआई का कहना है कि टूर्नामेंट जारी रहेगा. बीसीसीआई ने कहा कि कोई आईपीएल छोड़ना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं है.

दिल्ली कैपिटल्स के अश्विन ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रविवार को मैच जीतने के बाद ट्वीट किया कि मैं कल से इस सत्र के आईपीएल से ब्रेक ले रहा हूं. मेरा परिवार कोरोना महामारी से लड़ रहा है और इस कठिन समय में उसे मेरी मदद की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अगर हालात सही दिशा में जाते हैं तो मैं वापसी करूंगा.। धन्यवाद दिल्ली कैपिटल्स. माना जा रहा है कि उनके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है.

आस्ट्रेलिया और राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज एंड्रयू टाये ने भारत में कोरोना मामलों के बढने के कारण अपने देश में प्रवेश निषेध होने की आशंका से आईपीएल बीच में ही छोड़ दिया. उन्‍होंने दावा किया कि आस्ट्रेलिया के कई क्रिकेटर यह फैसला ले सकते हैं. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के केन रिचर्डसन और एडम जाम्पा ने भी निजी कारणों से लीग छोड़ने का फैसला किया है. ये दोनों भी आस्‍ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं. बता दें कि आईपीएल के मैच 9 शहरों में दर्शकों के बिना खेले जा रहे हैं.

टाये ने कहा कि उनके गृहनगर पर्थ में भारत से जाने वालों के पृथकवास के बढते मामलों के कारण उन्होंने यह फैसला लिया. टाये ने रॉयल्स के लिये अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है और उन्हें एक करोड़ रुपये में खरीदा गया था. पर्थ सरकार पश्चिम आस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वालों की संख्या में कटौती करने की कोशिश में है. उन्होंने कहा कि बबल में रहने की थकान भी एक कारण है.

इस बीच बीसीसीआई ने कहा कि लीग जारी रहेगी. एक अधिकारी ने कहा कि आईपीएल जारी रहेगा. कोई छोड़ना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है. वहीं आरसीबी ने एक बयान में कहा कि एडम जाम्पा और केन रिचर्डसन निजी कारणों से स्वदेश लौट रहे हैं और बाकी मैचों में नहीं खेलेंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पूरी तरह से उनके साथ है और हरसंभव मदद कर रहा है. लेग स्पिनर जाम्पा को 1.5 करोड़ और रिचर्डसन को 4 करोड़ रूपये में खरीदा गया था.

ब्रिटेन और न्यूजीलैंड समेत कई देशों ने भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है. आस्ट्रेलिया ने भी उड़ानों में 30 फीसदी कटौती कर दी है और आगे प्रतिबंध की आशंका है. बता दें कि भारत में पिछले कुछ दिन से रोज तीन लाख से अधिक कोरोना मामले आ रहे हैं. आक्सीजन और कुछ जरूरी दवाओं की किल्लत से चिकित्सा तंत्र जूझ रहा है. इससे पहले रॉयल्स के लियाम लिविंगस्टोन भी यात्रा प्रतिबंध लागू होने से पहले ब्रिटेन लौट गए.

क्रिकेट आस्ट्रेलिया और आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर संघ ने संयुक्त बयान में कहा कि वे आईपीएल में शामिल अपने क्रिकेटरों, कोचों और कमेंटेटरों के संपर्क में हैं और हालात पर नजर रखे हुए है. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम अपने खिलाड़ियों से लगातार संपर्क में हैं. इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं भारत के लोगों के साथ है.

इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर डेविड हसी ने कहा कि आईपीएल में कुछ आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ‘नर्वस’ हैं कि भारत में कोरोना मामलों के बढने के कारण वे स्वदेश कैसे लौटेंगे. हसी ने कहा कि आईपीएल के लिसे कड़ा बायो बबल बनाया गया है लेकिन भारत की मौजूदा स्थिति को देखकर खिलाड़ियों का चिंतित होना स्वाभाविक है. आस्ट्रेलिया टूर्नामेंट पूरा होने पर अपने खिलाड़ियों के लिये चार्टर्ड विमान का इंतजाम कर सकता है. आस्ट्रेलिया के 14 खिलाड़ी अभी लीग में हैं. उनके अलावा कोच रिकी पोंटिंग और साइमन कैटिच, कमेंटेटर मैथ्यू हेडन, ब्रेट ली, माइकल स्लेटर और लीजा सठालेकर भी यहां हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.