IPL 2021: ये हैं इस आईपीएल के सबसे महंगे विदेशी स्टार, इतने करोड़ मिली है रकम

करीब दो साल बाद, इंडियन प्रीमियर लीग घरेलू मैदान में वापसी कर रहा है. यह इवेंट इस साल अहमदाबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में खेला जाएगा. सीजन की शुरुआत 9 अप्रैल को चेन्नई में होगी, जहां पिछले साल के चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा. यहां भारतीय दिग्गजों के साथ दुनियाभर के कई नामी क्रिकेटर एक मंच पर दिखेंगे. IPL की पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह इसमें पैसा और ग्लैमर है. यहां एक टूर्नामेंट खेलकर ही खिलाड़ी करोड़पति बन जाते हैं. आइए इस सीजन के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ियों को जानते हैं.

दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर इस आईपीएल में युवराज सिंह को पीछे छोड़कर टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए. उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा. इससे पहले उन्हें पिछले साल के आईपीएल में रॉयल चैंलेजर्स बैंगलोर ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा था.

यह न्यूजीलैंड का तेज गेंदबाज अपने देश से सबसे महंगा खिलाड़ी है. रॉयल चैंलेजर्स बैंगलोर ने इस नीलामी में 15 करोड़ रुपये में इन्हें खरीदा. IPL 2021 इनका टूर्नामेंट का डेब्यू सीजन होगा और उनसे टीम को बड़ी उम्मीदें हैं.

ऑस्ट्रेलिया का यह ऑल राउंडर खिलाड़ी सालों से आईपीएल के सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों में से एक रहा है. लेकिन आईपीएल 2021 की नीलामी में, आरसीबी वे इनके लिए 14.25 करोड़ रुपये दिए. इनकी मार्केट वैल्यू में 4 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ क्योंकि ये पंजाब की टीम में 10.75 करोड़ रुपये कमा रहे थे.

उनका आईपीएल में डेब्यू होना अभी बाकी है, लेकिन बिग बैश लीग कैंपेन में वे सफल रहे, जहां उन्होंने 11 मैचों में 29 विकेट झटके. आखिर में, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को पंजाब किंग्स ने 14 करोड़ रुपये में खरीदा, जो उन्हें टूर्नामेंट में खेलने वाले सबसे ज्यादा कमाई वाले विदेशी खिलाड़ियों में शामिल करता है.

ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं. इन्हें पंजाब किंग्स ने 8 करोड़ रुपये में खरीदा है.

