IPL 2021 Match 1, MI Vs RCB: ओपनिंग मैच में भिड़ेंगे 2 दिग्गज; क्या रोहित शर्मा खत्म करेंगे 8 साल का सूखा

IPL 2021 Match 1, Mumbai India (MI) vs Royal Challengers Bangalore (RCB): शुक्रवार यानी 9 अप्रैल को आईपीएल सीजन 14 के पहले मैच में दो दिग्गज कप्तानों की टीम आमने सामने होंगी. इनमें एक ओर आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस है तो दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है. यानी एक ओर रोहित शर्मा तो दूसरी ओर विराट कोहली होंगे. यह मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपक) में खेला जाएगा. ऐसे में आज क्रिकेट प्रशसंकों के लिए बेहद रोमांचक दिन होने वाला है. अबतक के आईपीएल इतिहास पर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा आरसीबी पर भारी दिख रहा है. लेकिन एक रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के खिलाफ है. पिछले 8 सीजन की बात करें तो मुंबई इंडियंस को हर बार अपने ओपनिंग मैच में हार मिली है.

अबतक दोनों टीमों के बीच आईपीएल में कुल 27 मैच खेले गए हैं. इन 27 मुकाबलों में 17 बार मुंबई इंडियंस को जीत मिली है. जबकि 9 मैच आरसीबी ने जीते हैं. एक मुकाबला टाई रहा, जिसे आरसीबी ने जीता था. चेपक में दोनों टीमों के बीच 2 मैच हुए, जिसमें से एक एक मैच दोनों ने जीते हैं. पिछले 5 मुकाबलों में 3 बार मुंबई इंडियंस और 2 बार आरसीबी को जीत मिली है. पिछले आईपीएल में दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता था.

मुंबई इंडियंस आईपीएल टूर्नामेंट को 5 बार जीत चुकी है. जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अभी भी आईपीएल विजेता बनने का इंतजार है.

जहं तक कप्तानी की बात है तो मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा ने ओवरआज 60 फीसदी मैच जीते हैं. उन्होंने 116 मैचों में 68 मैच मुंबई को जिताए हैं. जबकि इस मामले में विराट की जीत का औसत 47 फीसदी रहा है. उन्होंने 125 मैचों में 55 मैच आरसीबी को जिताए हैं.

आईपीएल में 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई पूरी तरह से बैलेंस दिख रही है. ओपनिंग में रोहित शर्मा और डिकॉक हैं. मुंबई के मिडिल आर्डर में सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, केरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या और कुनाल पांड्या जैसे नाम हैं.

गेंदबाजी की बात करें तो टीम के पास टॉप गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट हैं. वहीं, स्पिन में टीम के पास राहुल चाहर, पीयूष चावला और कुनाल के कंधों पर ही टीम का भार होगा.

आरसीबी की बात करें तो एक बार फिर बैटिंग का दारोमदार विराट कोहली और एबी डीविलियर्स के कंधों पर होगा. हालांकि इस बार उनके पास मिडिल आर्डर में ग्लेन मेक्सवेल भी हैं. गेंदबाजों की बात करें तो न्यूजीलैंड के काइल जेमीसन, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी पर जिम्मेदारी होगी.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, इशान किशन, कीरोन पोलार्ड, हार्दिक पांडया, क्रुणाल पांडया, राहुल चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला, जिमी नीशम.

RCB: विराट कोहली (कप्तान), देवदत्त पडीक्कल, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, काइल जेमीसन, एडम जम्पा, सचिन बेबी और रजत पाटीदार.

