IPL 2020: Twitter पर पसंदीदा टीम को उन्हीं के इमोजी से करें सपोर्ट, 7 भाषाओं में उपलब्ध

ट्विटर इंडिया ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों के लिए स्पेशल इमोजी पेश किए हैं.

IPL 2020 संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 19 सितंबर से खेला जाएगा. खेल शुरू होने से पहले ट्विटर इंडिया ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों के लिए स्पेशल इमोजी पेश किए हैं. अपनी आधिकारिक प्रोफाइल पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक ट्वीट भी शेयर किया है जिसके साथ एक GIF दिया है जिसमें सभी को शोकेस किया है.

सभी टीमों के लिए इमोजी लॉन्च

इस टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें खेलने जा रही हैं. इनमें किंग्स एलेवन पंजाब, चैन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर शामिल हैं. ट्विटर द्वारा शेयर किए गए GIF क्लिप में कई इमोजी और हैशटैग दिखते हैं जो इन टीमों के लिए अलग-अलग भाषा में मौजूद हैं.

फैंस IPL टीम को लेकर अपनी बातचीत में नए टीम इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये स्पेशल टीम इमोजी को अंग्रेजी और छह भारतीय भाषाओं में मौजूद हैं. इनमें से कुछ हैशटैग ये हैं: #OneFamily, #WhistlePodu, #PlayBold, #KorboLorboJeetbo, #SaddaPunjab, #OrangeArmy, #HallaBol और #YehHaiNayiDilli. इन इमोजी का इस्तेमाल आप पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं. फैंस भी लाइव बातचीत में इनका इस्तेमाल कर सकेंगे.

Presenting the new #IPL2020 Twitter emojis????Which team are you backing? Tell us with an emoji. pic.twitter.com/exsDfIBEoU — Twitter India (@TwitterIndia) September 13, 2020

हर आईपीएल टीम ने भी ट्विटर पर मौजूद अपनी आधिकारिक प्रोफाइल पर टीम के लिए हैशटैग और इमोजी को शेयर किया है.

Time to cheer for RCB, Twitter style!

Use #PlayBold, #WeAreChallengers, #NewDecadeNewRCB, #ನಮ್ಮRCB in your Tweets and get this exciting journey started! ???? pic.twitter.com/HManOKLILO — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) September 12, 2020

IPL 2020: Tata Altroz बनी इंडियन प्रीमियर लीग की आधिकारिक पार्टनर, टूर्नामेंट का बेस्ट स्ट्राइकर ले जाएगा घर

19 सितंबर को पहला मुकाबला

बता दें कि पहला मैच अबू धाबी में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच होगा. IPL 19 सितंबर से 8 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेला जाएगा. ये फुल फ्लेज्ड टूर्नामेंट होगा. आईसीसी के ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर 2020 में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप को स्थगित करने के फैसले के बाद IPL संभव हो पाया है. कोरोना वायरस महामारी की वजह से मेजबान देश ने आईपीएल का आयोजन करने में अपनी असमर्थता को जताया था.