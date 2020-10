IPL 2020: छक्के, चौके मारने से लेकर रन बनाने, विकेट लेने में भी इंडियंस का जलवा; फुल अपडेट

IPL 2020 Latest Updates: UAE में खेला जा रहा आईपीएल 2020 अब अपने पूरे रोमांच पर है. अबतक इस टूर्नामेंट में 12 मैच खेले जा चुके हैं और यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक खास टीम का दबदबा रहा है. इस आईपीएल में अबतक के प्रदर्शन के आधार पर यही कहा जा सकता है कि टूर्नामेंट किसी की भी झोली में जा सकता है. फिलहाल अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि फाइनल मैच तक टूर्नामेंट में कुल 53 मैच खेले जाने हैं. लेकिन अबतक इस टूर्नामेंट में इनडिविजुअल बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों खासकर युवाओं का जलवा देखने को मिला है.

फिलहाल अबतक खेले गए मुकाबले में अब टॉप पर रहने की होड़ शुरू हो गई है. चाहे वह टीम का प्वॉइंट टेबल हो या सबसे ज्यादा रन बनाकर आरेंज कैप हासिल करना या सबसे ज्यादा विकेट लेकर परपल कैप हासिल करना. या सबसे ज्यादा छक्के और चौके लगाना. अभी तक प्वॉइंट टेबल पर मुंबई इंडियंस सबसे टॉप पर है. जानते हैं अबतक के आईपीएल का क्या रहा है अपडेट…..

अबतक की बात करें तो प्वॉइंट टेबल पर मुंबई इंडियंस टॉप पर दिख रही है. अनुभव और युवाओं से भरी इस टीम ने अपने 4 में से 2 मुकाबले जीते हैं. टीम के 4 अंक के साथ 1.094 रनरेट है. जबकि सबसे नीचे महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली सीएसके हैं.

टीम मैच जीत हार प्वॉइंट रन रेट

मुंबई इंडियंस 4 2 2 4 1.094

दिल्ली कैपिटल्स 3 2 1 4 0.483

केकेआर 3 2 1 4 0.117

राजस्थान रॉयल्स 3 2 1 4 -0.219

आरसीबी 3 2 1 4 -1.450

किंग्स इलेवन पंजाब 4 1 3 2 0.521

सनराइजर्स हैदराबाद 3 1 2 2 -0.228

सीएसके 3 1 2 2 -0.840

अभी तक के टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाकर आरेंज कैप जीतने की लाइन में किंग्स इलेवन पंजाब के मयंक अग्रवाल सबसे आगे हैं. उन्होंने 4 मैचों में 246 रन बनाए हैं.

बल्लेबाज टीम रन

मयंक अग्रवाल किंग्स इलेवन पंजाब 246 (61.50 औसत)

केएल राहुल किंग्स इलेवन पंजाब 239 (79.66 औसत)

फाफ डुप्लेसिस चेन्नई सुपरकिंग्स 173 (86.50 औसत)

रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस 170 (42.50 औसत)

संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स 167 (55.66 औसत)

अभी तक के टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेकर परपल कैप जीतने की लाइन में किंग्स इलेवन पंजाब के तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी सबसे आगे हैं. उन्होंने 4 मैचों में 8 विकेट हासिल किए हैं.

गेंदबाज टीम विकेट

मुहम्मद शमी किंग्स इलेवन पंजाब 8 (15 ओवर)

कैगिसो रबाडा दिल्ली कैपिटल्स 7 (12 ओवर)

राहुल चहर मुंबई इंडियंस 6 (16 ओवर)

शेल्डन कॉटरेल किंग्स इलेवन पंजाब 6 (14 ओवर)

ट्रेंट बोल्ट मुंबई इंडियंस 6 (15.2 ओवर)

संजू सैमसन (राजस्थान रॉयल्स): 16

मयंक अग्रवाल (किंग्स इलेवन पंजाब): 11

इशान किशन (मुंबई इंडियंस): 10

केरोन पोलार्ड (मुंबई इंडियंस): 10

रोहित शर्मा (मुंबई इंडियंस): 10

मयंक अग्रवाल (किंग्स इलेवन पंजाब): 24

लोकेश राहुल (किंग्स इलेवन पंजाब): 24

रोहित शर्मा (मुंबई इंडियंस): 13

