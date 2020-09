IPL 2020: प्वॉइंट टेबल पर कौन टॉप पर, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन तो किसने झटके विकेट; अबतक का अपडेट

IPL 2020 Latest Updates: UAE में खेला जा रहा आईपीएल 2020 अबतक रोमांच से भरपूर रहा है. कई मुकाबले ऐसे रहे, जिसमें दर्शकों की सांस अंतिम गेंद तक टंगी रही हैं. इसका एक उदाहरण 27 सितंबर यानी रविवार को राजस्थान रायल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला गया मुकाबला है. इस शानदार और रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने पंजाब को 4 विकेट से मात दे दी है. इस मुकाबले में दोनों ओर से कुल 446 रन बने. इस मुकाबले में कुल 29 छक्के लगे. फिलहाल अबतक खेले गए मुकाबले में अब टॉप पर रहने की होड़ शुरू हो गई है. चाहे वह टीम का प्वॉइंट अेबल हो या सबसे ज्यादा रन बनाकर आरेंज कैप हासिल करना या सबसे ज्यादा विकेट लेकर परपल कैप हासिल करना. जानते हैं अबतक के आईपीएल का क्या रहा है अपडेट…..

अबतक की बात करें तो प्वॉइंट टेबल पर दिल्ली कैपिटल्स टॉप पर दिख रही है. युवाओं से भरी इस टीम ने अपने अबतक दोनों मुकाबले जीते हैं. दिल्ली के 2 मैच में दोनों जीतकर 4 अंक हैं और 1.100 के रनरेट के साथ वह टॉप पर है.

टीम मैच जीत हार प्वॉइंट रन रेट

दिल्ली कैपिटल्स 2 2 0 4 1.100

राजस्थान रॉयल्स 2 2 0 4 0.615

किंग्स इलेवन पंजाब 3 1 2 2 1.498

मुंबई इंडियंस 2 1 1 2 0.993

केकेआर 2 1 1 2 -0.767

सीएसके 3 1 2 2 -0.840

आरसीबी 2 1 1 2 -2.175

सनराइजर्स हैदराबाद 2 0 2 0 -0.730

अभी तक के टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाकर आरेंज कैप जीतने की लाइन में किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान केएल राहुल सबसे आगे हैं. उन्होंने 3 मैचों में 222 रन बनाए हैं.

बल्लेबाज टीम रन

केएल राहुल किंग्स इलेवन पंजाब 222

मयंक अग्रवाल किंग्स इलेवन पंजाब 221

फाफ डुप्लेसिस चेन्न्ई सुपरकिंग्स 173

संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स 159

स्टीव स्मिथ राजस्थान रॉयल्स 119

अभी तक के टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेकर परपल कैप जीतने की लाइन में किंग्स इलेवन पंजाब के तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी सबसे आगे हैं. उन्होंने 3 मैचों में 7 विकेट हासिल किए हैं.

गेंदबाज टीम विकेट

मुहम्मद शमी किंग्स इलेवन पंजाब 7

कैगिसो रबाडा दिल्ली कैपिटल्स 5

सैम कुर्रन चेन्नई सुपरकिंग्स 5

शेल्डन कॉटरेल किंग्स इलेवन पंजाब 5

युजवेंद्र चहल आरसीबी 4

