IPL 2020 UAE: आज से दनादन क्रिकेट का नॉन स्टॉप इंटरटेनमेंट, कब और कहां देख सकेंगे मैच

IPL 2020 UAE: आज यानी 19 सितंबर से आईपीएल 2020 (IPL 2020) की शुरूआत होने जा रही है. क्रिकेट का यह महाकुंभ 53 ​दिनों तक चलेगा, जिसमें आज पहले मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स आमने सामने होंगे. फिलहाल कोविड 19 के चलते इस बार आईपीएल के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना पड़ा है. संयुक्त अरब एमीरात में कैंप लगते ही खिलाड्यिों के कोरोना पॉजिटिव होने की भी खबरें आईं. वहीं सुरेश रैना का बीच में ही यह दौरा छोड़कर भारत वापस आना सुर्खियां बटोरा. फिलहाल इन सबके बीच बीसीसीआई यह टूर्नामेंट शुरू कराने में सफल रहा है.

आईपीएल 2020 की शुरुआत मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स की टीमों के बीच 19 सिंतबर को होगी और इसका फाइनल मैच 10 नवंबर को खेला जाएगा. यानी इस बार टूर्नामेंट 53 दिनों का होगा. 53 दिनों में कुल 60 मैच खेले जाएंगे, इसमें क्वालिफायर और फाइनल मैच भी शामिल हैं. फिलहाल कोरोना वायरस को देखते हुए इस बार आईपीएल कुछ अलग होगा. इसके लिए आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने कुछ खास निर्णय भी लिए हैं.

TV ब्रॉडकास्ट: Star Sports Network

Timing: 7:30 PM

भारत में स्ट्रीम आनलाइन: Hotstar

इस बार यानी IPL 2020 को यूएई के 3 वेन्यू में आयोजित कराया जाएगा. ये वेन्यू दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी का शेख लाएद क्रिकेट स्टेडियम और शारजाह का शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन होंगे.

UAE में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिए Dream 11 आधिकारिक स्पॉन्सर है. चीनी मोबाइल ब्रांड वीवो आईपीएल के पिछले स्पॉन्सर थे. लेकिन भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने डील को निलंबित कर दिया. BCCI को वीवो से 440 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि Dream 11 बोर्ड को 222 करोड़ का भुगतान करेगा.

2008: राजस्थान रॉयल्स

2009: डेक्कन चार्जर्स

2010: सीएसके

2011: सीएसके

2012: केकेआर

2013: मुंबई इंडियंस

2014: केकेआर

2015: मुंबई इंडियंस

2016: सनराइजर्स हैदराबाद

2017: मुंबई इंडियंस

2018: सीएसके

2019: मुंबई इंडियंस

इस बार आईपीएल में कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके 189 खिलाड़ी इस महाकुंभ में शिरकत करेंगे.

मुंबई इंडियंस : 24

चेन्नई सुपरकिंग्स : 24

दिल्ली : 22

पंजाब : 25

केकेआर : 23

राजस्थान : 25

बेंगलोर : 21

हैदराबाद : 25

नोट: हर फ्रेंचाइजी को अपने साथ कम से कम 18 खिलाड़ी रखने जरूरी हैं. जबकि इनकी अधिकतम संख्या 25 हो सकती है. इन खिलाड़ियों के लिए कुल 85 करोड़ का अधिकतम बजट निर्धारित है.

आईपीएल 2020 में इस बार 16 अंपायरों की टीम होगी. इस कैश रिच लीग में इन 16 अंपायर्स में 4 ICC की एलीट पैनेल से होंगे. इनमें क्रिस गैफेनी (न्यूजीलैंड), रिचर्ड एलिंगवर्थ (इंग्लैंड), पॉल राफेल (आस्ट्रेलिया) और नितीन मेनन (भारत) के नाम शामिल हैं. अन्य 12 बीसीसीआई के अपने पैनल में शामिल हैं.

क्रिस वोक्स, दिल्ली कैपिटल्स (1.5 करोड़ में नीलामी)

हैरी गर्ने, केकेआर (75 लाख में नीलामी)

जेसन राय, दिल्ली कैपिटल्स (1.5 करोड़ में नीलामी)

सुरेश रैना, सीएसके (11 करोड़ में नीलामी)

केन रिचर्डसन, आरसीबी (4 करोड़ में नीलामी)

लसिथ मलिंग, मुंबई इंडियंस (2 करोड़ में नीलामी)

हरभजन सिं​ह, सीएसके (5.5 करोड़ में नीलामी)

सभी मैच शाम को स्थानीय समय के अनुसार 7:30 बजे खेले जाएंगे.

अगर कोई खिलाड़ी बीच में ही कोरोना वायरस की वजह से बीमार हो तो उसका रिप्लेसमेंट किया जा सकेगा.

शुरूआती मैचों में स्टेडियम में दर्शक नहीं होंगे. टूर्नामेंट के मिड से लिमिटेड संख्या में दर्शकों को एंट्री मिल सकती है. हालांकि यह UAE गवर्नमेंट के निर्णय पर होगा.

सभी खिलाड़ियों को चार्टर्ड प्लेन से यात्रा करनी होगी.

टॉप मेडिकल प्रोफेशनल का इंतजाम होगा.

