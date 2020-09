IPL 2020: Tata Altroz बनी इंडियन प्रीमियर लीग की आधिकारिक पार्टनर, टूर्नामेंट का बेस्ट स्ट्राइकर ले जाएगा घर

Tata Motors की प्रीमियम हैचबैक कार Altroz Dream11 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2020 के लिए आधिकारिक पार्टनर होगी. यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ टाटा मोटर्स की लगातार तीसरे साल साझेदारी है. इससे पहले टाटा नेक्सॉन और हैरियर आईपीएल टूर्नामेंट की साल 2018 और 2019 में आधिकारिक पार्टनर रह चुकी हैं. IPL 2020 19 सितंबर से शुरू होगा. यह 50 दिनों के लिए संयुक्त अरब अमीरात में स्थित दुबई, अबु धाबी और शारजाह 3 जगहों पर खेला जाएगा.

आधिकारिक पार्टनर के तौर पर टाटा मोटर्स Altroz को यूएई में आईपीएल मैच वाली तीनों जगहों के स्टेडियम में पूरे टूर्नामेंट के दौरान शोकेस करेगी. किसी मैच में बेस्ट स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी को Altroz सुपर स्ट्राइकर ट्रॉफी और 1 लाख रुपये का इनाम मिलेगा. वहीं टूर्नामेंट में हाइएस्ट स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन अल्टरोज कार को घर ले जाएगा.

टाटा मोटर्स आईपीएल के दौरान फैन्स के लिए भी खास पेशकश लेकर आई है. इस साल फैन्स भी Altroz Super Striker मोबाइल गेम के जरिए Altroz सुपर स्ट्राइकर्स बन सकते हैं. इस मोबाइल गेम में कोई भी फ्री में हिस्सा ले सकता है. यहां फैन्स को अपने बैटिंग स्किल्स दिखाने होंगे. वे अपने गेम खेलते हुए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को चैलेंज भी कर सकते हैं. Altroz Super Striker मोबाइल गेम के डेली विनर्स को 5000 रुपये के वाउचर मिलेंगे. वहीं सीजन विनर को Altroz Super Striker ट्रॉफी व 1 लाख रुपये के वाउचर मिलेंगे. यह मोबाइल गेम 19 सितंबर से सभी के लिए उपलब्ध होगा.

साझेदारी पर बात करते हुए टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस यूनिट के मार्केटिंग हेड विवेक श्रीवत्स ने कहा कि “फेस्टिव सीजन हमारे लिए अच्छा रहा और IPL देशभर के क्रिकेट लवर्स के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है. हम लगातार तीसरे साल आईपीएल के साथ साझेदारी करते हुए खुश हैं और इस बार हम अपनी शानदार कार Tata Altroz को लेकर आए हैं.”

