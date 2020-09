IPL 2020: किसी के पिता थे कुली तो किसी ने बेची पानी पूरी, आईपीएल ने रातों रात बना दिया करोड़पति

Rags to Riches: दुनिया का सबसे बड़ा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल अब अपने जोरों पर है. कोरोना वायरस के चलते आई तमाम रुकावटों के बीच यूएई में टूर्नामेंट जारी है. कहते हैं कि इस टूर्नामेंट में सिर्फ पैसों की चकाचौंध है. लेकिन इसी टूर्नामेंट ने कई ऐसे खिलाड़ियों को अपनी सक्सेज स्टोरी लिखने का मौका दिया है, जो बेहद गरीबी में रहकर क्रिकेट स्टार बने हैं. आज आईपीएल की वजह से वह करोड़ों के मालिक हैं. इमें कई घरेलू तो कई विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. रविंद्र जडेजा, क्रिस गेल, यशस्वी जयसवाल, नटराजन और मोहम्म्द सिराज जैसे खिलाड़ी हैं.

इस कड़ी में सबसे नया नाम यशस्वी जायसवाल का है. आईपीएल के 13वें सीजन के लिए हुई नीलामी में यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स ने 2.40 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. यशस्वी जायसवाल को पहले अपना जीवन को चलाने के लिए पानी-पूरी तक बेचनी पड़ी है. वह उत्तर प्रदेश के भदोही से हैं. क्रिकेट में भविष्य बनाने के लिए वह मुंबई आए, जहां उन्हें डेयरी में रात बितानी पड़ी थी. हालांकि आज आईपीएल ने इस उभरते सितारे की किस्मत चमका दी है.

तमिलनाडु के थंगारासू नटराजन की मां पहले सड़क किनारे स्टॉल लगाती थीं, तो पिता रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे. टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हुए नटराजन ने अपना सफर शुरू किया था, उनकी ये मेहनत उन्हें आईपीएल तक ले आई है. 2017 में किंग्स इलेवन पंजाब ने 3 करोड़ रुपये में उन्हें टीम में शामिल किया था. अभी नटराजन सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेल रहे हैं.

मोहम्मद सिराज के पिता ऑटो चलाते थे. प्रथम श्रेणी में शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें भी आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने 2.6 करोड़ रुपये में खरीदा था. अभी वह 2.6 करोड़ की सैलरी के साथ आरसीबी के साथ जुड़े हैं.

चेन्नई सुपरकिंग्स के स्टार खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की लाइफ भी पहले मुश्किलों भरी रही है. जडजा के पितापहले एक प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटी में काम करते थे. जडेजा ने खुद कहा था कि पहले ऐसे भी दिन थे, जब सिर्फ 10 रुपये में पूरा दिन मैनेज करता था. यहां तक कि पानी खरीदना भी मुश्किल होता था. 2008-09 में उन्हें राजस्थान रॉयल्स की ओर से आईपीएल खेलने का मौका मिला था. वह कोच्चि टस्कर और गुजरात लायंस की ओर से भी खेल चुके हैं. 2011 में कोच्चि टस्कर ने उन्हें 9.5 करोड़ में टीम में शामिल किया था. अभी जडेजा सीएसके की टीम हैं और उनकी सैलरी 7 करोड़ है.

