IPL 2020: कोरोना महामारी के बीच आईपीएल के बढ़े फैन्स, इस सीजन 28% बढ़े दर्शक

IPL 2020: आईपीएल का 13वां सत्र खत्म हो चुका है. इस सत्र में खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से मैदान पर कई रिकॉर्ड बनाए और दर्शकों ने व्यूअरशिप के रिकॉर्ड बना डाले. पिछले सत्र के मुकाबले इस सत्र में IPL की व्यूअरशिप 28 फीसदी बढ़ी. बता दें कि इस बार आईपीएल मैच बिना दर्शकों के हो रहे थे. कोरोना महामारी के कारण देश में इसे आयोजित करना संभव नहीं हो पाया था तो इसे यूएई में आयोजित कराया गया था. इस महामारी के कारण आईपीएल में शामिल खिलाड़ियों को भी बहुत समस्याएं झेलनी पड़ी थी.

आईपीएल चेयरमैन ब्रृजेश पटेल ने इस सत्र के आईपीएल का टाइटल प्रायोजक ड्रीम11 को धन्यवाद दिया है. ड्रीम11 उस समय आईपीएल की प्रायोजक बनी थी जब उसकी पूर्व सहयोग वीवो से बीसीसीआई ने करार खत्म कर दिया था. बृजेश पटेल का कहना है कि आईपीएल ने हमेशा अपने प्रशंसकों के लिए इस खेल को विश्वस्तरीय बनाने की कोशिश की है.

बृजेश पटेल का कहना है कि ड्रीम11 के मुख्य प्रायोजक बनने के बाद प्रशंसक बढ़े हैं. ड्रीम11 जैसे डिजिटल स्पोर्ट्स ब्रांड फैंटेसी स्पोर्ट (जिसके जरिए फैन्स भी खेल में हिस्सा ले सकते हैं) के जरिए प्रशंसकों की संख्या बढ़ा रहे हैं. ड्रीम11 के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर (सीएमओ) विक्रांत मुडलैर का कहना है कि आईपीएल देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है जिसके सबसे अधिक प्रशंसक हैं और अब ड्रीम11 की भी प्रसिद्धि बढ़ रही है. मैच के दौरान चार बड़े वर्चुअल फैन वॉल लगाए गए जिसमें स्पांसर वाली दीवाल पर चीयरलीडर्स के पहले से रिकॉर्डेड वीडियो भी चलाए गए.

मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों ने प्रशंसकों से जुड़ने के लिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म लांच किए थे. मुंबई इंडियंस ने ‘MI Live’ और ‘Paltan Play’ लांच किया था जबकि राजस्थान रॉयल्स ने ‘Super Royals’लांच किया था.

इस सत्र के फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2020 का खिताब अपने नाम कर चुकी है. दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट गंवाकर 156 रन बनाए थे. मुंबई इंडियंस ने 18.4 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा ने 68 रन की पारी खेली. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने नॉट आउट 65 रन बनाए.

