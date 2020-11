IPL 2020: इस आईपीएल सबसे ज्यादा बने रन, सुपरओवर का भी बना रिकॉर्ड; अब फाइनल की जंग

IPL 2020: आईपीएल का यह सत्र अब धीरे-धीरे खत्म होने की कगार पर है. लीग मैच हो चुके हैं, अब आज से प्लेआफ शुरू हो रहा है. फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम का फैसला आज हो जाएगा. इस बार का आईपीएल खास रहा है. इस बार लीग मैचों में सबसे ज्यादा रन बने हैं. वहीं रोमांच ऐसा कि 4 बार टीमों को सुपरओवर तक पहुंचना पड़ा. एक बार तो डबल सुपरओवर हुआ. इस बार के आईपीएल में कौन-कौन से रिकॉर्ड बने और किन खिलाड़ियों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, इसके बारे में जानते हैं.

पिछले पांच बार के आईपीएल की बात करें तो इस बार के आईपीएल के दौरान लीग मैचों में रनों की बारिश हुई. 2020 के आईपीएल में 56 लीग मैचों में 18739 रन बने जबकि पिछली बार आईपीएल में 18065 रन बने. 2018 में 56 मैचों में 18510 रन, 2017 में 55 मैचों (एक मैच बारिश से धुल गया था) में 18156 रन और 2016 में 17509 रन बने. हालांकि सबसे अधिक विकेट 2018 सत्र में गिरे. 2018 के आईपीएल में 655 विकेट गिरे जबकि इस बार सिर्फ 621 विकेट गिरे हैं. 2019 में 626 विकेट, 2017 में 648 विकेट और 2016 में 608 विकेट गिरे.

रनों की बात करें तो सबसे अधिक रन किंग्स इलेवन पंजाब टीम के केएल राहुल ने बनाए हैं. उन्होंने 14 मैचों में 670 रन बनाए हैं. उनका हाइएस्ट स्कोर नाबाद 132 है. इन 14 मैचों में उन्होंने 1 शतक और 5 अर्द्धशतक लगाए हैं. राहुल के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के डेवि़ड वार्नर ने 14 मैचों में 4 अर्द्धशतकों के साथ 529 रन बनाए हैं. तीसरे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन हैं जिन्होंने 14 मैचों में 2 शतकों और 3 अर्द्धशतकों की सहायता से 525 रन बनाए हैं.

विकेटों की बात करें तो सबसे अधिक विकेट दिल्ली कैपिटल्स के कसिगो रबाडा ने झटके. उन्होंने 14 मैचों में 25 विकेट झटके. मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह ने 13 मैचों में 23 विकेट और राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर ने 14 मैचों में 20 विकेट झटके हैं.

मुंबई इंडियंस के ईशान किशान ने 12 मैचों की 11 पारी में 26 छक्के लगाए. उन्होंने अब तक 428 रन बनाए हैं. किशन के बाद राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन ने 14 मैचों की 14 पारी में 26 छक्के लगाए हैं और किंग्स इलेवन पंजाब के निकोलस पूरन ने 14 मैचों की 14 पारी में 25 छक्के लगाए हैं. हालांकि एक पारी की बात करें तो सबसे अधिक छक्के संजू सैमसन ने 9 छक्कों के साथ 32 गेंदों में 74 रनों की अपनी पूरी की थी.

इस बार के आईपीएल में सुपर ओवर को लेकर रिकॉर्ड बना. पहली बार 18 अक्टूबर को किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच मैच के परिणाम की घोषणा का फैसला दो सुपर ओवर के जरिए हुआ. इस मैच में पंजाब को जीत हासिल हुई. इसके अलावा 18 अक्टूबर को सुपर संडे माना जाता है क्योंकि एक ही दिन में तीन सुपर ओवर हुए. दो मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच और दूसरा सुपर ओवर कोलकाता नाइटराइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले के दौरान हुआ. इसके अलावा इस आईपीएल में 20 सितंबर को दिल्ली कैपिटल्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब और 28 सितंबर को रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर बनाम मुंबई इंडियंस मुकाबले में सुपरओवर खेले गए.

आईपीएल के प्लेऑफ का मुकाबला आज शुरू हो जाएगा. 5 नवंबर को होने वाले मुकाबले में जो टीम जीतेगी, वह सीधे फाइनल में पहुंचेगी. आज मुंबई इंडियंस की टीम का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की टीम से होगा. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर होगा. इस मैच में जो टीम जीतेगी, वह सीधे फाइनल में पहुंचगी और जो टीम हारेगी, उसे एक और मौका मिलेगा. आज हारने वाली टीम दूसरे क्वालिफायर में एलिमिनेटर की विजेता टीम से होगा और इस मैच में जो जीतेगा, वह फाइनल में पहुंचेगा.

