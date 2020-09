IPL 2020: मुंबई इंडियंस के मालिक हैं दुनिया के सबसे अमीर फ्रेंचाइजी ओनर, लिस्ट में ये भी शामिल

IPL 2020 Special: इंडियन प्रीमियम लीग यानी आईपीएल (IPL) का पूरा मॉडल बिजनेस को ध्यान में रखकर ही किया गया है. यह सबसे महंगी क्रिकेट लीग हैं, जिसमें देश के बड़े बडे कॉरपोरेट शामिल हैं. इसी में एक नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का है. मुकेश अंबानी आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस के मालिक हैं. रिलायंस के शेयरों में जिस तरह की तेजी पिछले दिनों आई है, इससे अंबानी को यह खिताब दोबारा हासिल हुआ है. माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ स्टीव बुल्मर को उन्होंने पीछे कर दूसरे नंबर पर कर दिया है. अमेरिका के स्‍टीव बुल्मर एनबीए (NBA) की टीम लांस एंजेल्स क्लीपर्स के मालिक हैं. कुछ दिन पहले बुल्मर ही पहले नंबर पर थे.

फोर्ब्स के अनुसार 21 सितंबर को मुकेश अंबानी की रीयल टाइम संपत्ति 8680 करोड़ डॉलर थी.

जबकि ब्लूमवर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक अंबानी की संपत्ति 8830 करोड़ डॉलर थी. स्टीव बुल्मर की संपत्ति फोर्ब्स के अनुसार 6900 करोड़ डॉलर थी. जबकि ब्लूमवर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक बुल्मर की संपत्ति 7250 करोड़ डॉलर है.

मुकेश अंबनी की बात करें तो ब्लूमवर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक अंबानी की संपत्ति में इस साल अबतक 2970 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है. वहीं बुल्मर की संपत्ति में इस साल 1440 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है.

डाइट्रिच मेटशिट्ज

टीम: न्यूयॉर्क रेड बुल्स, रेड बुलस रेसिंग

नेट वर्थ: 2750 करोड़ डॉलर

हासो पलैटनर एंड फैमिली

टीम: सैन जोस शार्क

नेट वर्थ: 1720 करोड़ डॉलर

फ्रैंनक्वॉइस पिनॉट एंड फैमिली

टीम: STADE RENNAIS FC

नेट वर्थ: 1500 करोड़ डॉलर

जोसेफ साई

टीम: ब्रूकलिन नेट्स

नेट वर्थ: 1320 करोड़ डॉलर

डेविड टेपर

टीम: केरोलिना पैंथर्स

नेट वर्थ: 1300 करोड़ डॉलर

रोमन अब्रामोविच

टीम: चेल्सी FC

नेट वर्थ: 1240 करोड़ डॉलर

फिलिप एनशुट्ज

टीम: लॉस ऐजिल्स किंग्स, LA गैलेक्सी

नेट वर्थ: 1010 करोड़ डॉलर

स्टैनले क्रोएन्के

टीम: लॉस एंजिल्स रेम्स, अर्सेनाल, डेनवर नजेस्ट कोलोराडो अवलांचे, कोलोराडो रैपिड्स

नेट वर्थ: 830 करोड़ डॉलर

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में पिछले 6 महीने से कम समय में 173 फीसदी से ज्यादा तेजी आ चुकी है. पिछले ही हफ्ते आरआईएल का मार्केट कैप 16 लाख करोड़ पार कर गया. 23 मार्च को शेयर 867 रुपये के भाव पर था. वहीं, आज यानी 21 सितंबर को यह 2250 रुपये के भाव पर पहुंच गया.

आरआईएल की ग्रोथ में रिलायंस जियो का बड़ा योगदान रहा है, जिसमें मार्च के बाद से 1.52 लाख करोड़ का निवेश आया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) ने 19 जुलाई को कर्जमुक्त होने का एलान कर दिया था. आरआईएल ने मार्च 2021 तक कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य रखा था, जो 9 महीने पहले ही पूरा हो चुका है. RIL को पहली तिमाही में 13,248 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. रिटेल बिजनेस और जियो का प्रदर्शन भी अच्छा रहा.

