IPL 2020 Match 1, MI Vs CSK: ओपनिंग मैच में भिड़ेंगे 2 धुरंधर; क्या हो सकती रणनीति, कौन किस पर भारी

IPL 2020 Match 1: आईपीएल इतिहास की 2 सबसे सफल टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स आज टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में आमने सामने होंगी. ऐसा चौथी बार होगा जब ये टीमें ओपनिंग मैच खेलेंगी. ऐसे में आज क्रिकेट प्रशसंकों के लिए बेहद रोमांचक दिन होने वाला है. आज का यह मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. एक ओर आईएपीएल के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा होंगे, तो दूसरी ओर दूसरे सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी. अबतक के आईपीएल इतिहास पर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा चेन्नई पर भारी दिख रहा है. लेकिन यूएई के रिकॉर्ड मुंबई की बजाए चेन्नई के साथ हैं. ऐसे में दर्शकों के मन में होगा कि आज कौन किस पर भारी पड़ने वाला है.

अबतक दोनों टीमों के बीच आईपीएल में कुल 30 मैच खेले गए हैं. इन 30 मुकाबलों में 18 बार मुंबई इंडियंस को जीत मिली है. जबकि 12 मैच चेन्नई ने जीते हैं. ये दोनों टीमें 3 बार फाइनल में आमने सामने रही है. इन 3 में 2 बार मुंबई इंडियंस को जीत मिली है. वहीं, 3 बार ओपनिंग मैच में आमने सामने रहने के दौरान भी मुंबई ने 2—1 से बढ़त बनाई है.

मुंबई इंडियंस आईपीएल टूर्नामेंट को 4 बार जीत चुकी है. जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स यह टूर्नामेंट 3 बार जीतने में सफल रही है.

जहं तक कप्तानी की बात है तो मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा ने ओवरआज 58 फीसदी मैच जीते हैं. उन्होंने 104 मैचों में 60 मैच मुंबई को जिताए हैं. जबकि इस मामले में धोनी की जीत का औसत 62 फीसदी रहा है. उन्होंने 160 मैचों में 99 मैच चेन्नई को जिताए हैं.

आईपीएल में 4 बार की चैंपियन टीम मुंबई पूरी तरह से बैलेंस दिख रही है. इस सीजन में बैटिंग मजबूत करने के लिए मुंबई ने अपने साथ क्रिस लिन को जोड़ा है जो ओपनिंग के साथ नंबर 1 या 2 पर भी बैटिंग कर सकते हैं. वहीं टीम से साफ कर दिया है कि इस सीजन में भी मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज क्विंटन डी कॉक ही पारी की शुरूआत करेंगे. अगर ये पिछले सीजन की तरह प्रदर्शन करते हैं तो यहि दूसरी टीमों के लिए खतरे की घंटी होगी. पिछले साल रोहित और डी कॉक की जोड़ी ने 15 मैचों में 565 रन जोड़े थे. रोहित ने जहां 405 रन बनाए थे, तो डी कॉक ने 35.26 की शानदार औसत से 529 रन बनाए थे.

मुंबई के मिडिल आर्डर में सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, केरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या और कुनाल पांड्या जैसे नाम हैं. रदरफोर्ड और सौरभ तिवारी भी विकल्प हैं.

गेंदबाजी की बात करें तो लसिथ मलिंगा की कमी खलेगी जरूर लेकिन टीम के पास टॉप गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं. वहीं, जेम्स पैटिनसन, ट्रेंट बोल्ट और नाथन कल्टर नाइल की तिगड़ी मलिंगा की कमी को पूरा कर सकती है. स्पिन में टीम के पास राहुल चाहर और कुनाल के कंधों पर ही टीम का भार होगा.

चेन्नई की बात करें तो इस बार सुरेश रैना और हरभजन सिंह इस बार पर्सनल वजहों से आईपीएल नहीं खेल रहे हैं. इनकी कमी की भरपाई आसान नहीं होगी. फिर भी चेन्नई की टीम बैलेंस दिख रही है. चेन्नई की ओर से शेन वाटसन और फाफ डु प्लेसिस टीम की ओपनिंग कमान संभाल सकते हैं. वहीं, सुरेश रैना के न रहने से मिडिल आर्डर में केदार जाधव की पोजिशन उपर हो सकती है. अंबाती रायडू नंबर 1 या 2 पर खेल सकते हैं. महेंद्र सिंह धोनी, ड्वेन ब्रावो और ​रविंद्र जडेजा भी मिडिल आर्डर में टीम को मजबूती देंगे. तेज गेंदबाजी में शार्दूल ठाकुर और दीपक चहर का नाम तय लग रहा है. गेंदबाजी में लुंगी एनगिदी और जोस हेजलवुड में भी कोई एक टीम में होगा. स्पिन में इमरान ताहिर के अलावा मिशेल सैंटनर और जडेजा टीम के लिए अहम हैं. यूएई (UAE) की पिचों को देखा जाए तो वहां की पिचें धीमी और स्पिनरों की मददगार होती हैं और यहां सीएसके के मुंबई पर भारी पड़ती दिख रही है.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, इशान किशन, कीरोन पोलार्ड, हार्दिक पांडया, क्रुणाल पांडया, राहुल चाहर, नेथन कूल्टर नाइल/मिचेल मैक्लेनघन, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.

चेन्नई सुपरकिंग्स: शेन वॉटसन, फाफ डु प्लेसिस, अंबाती रायडू, एमएस धोनी, केदार जाधव, रवींद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, पीयूष चावला, दीपक चाहर, इमरान ताहिर/लुंगी एंगिडी, शार्दुल ठाकुर.

मुम्बई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), आदित्य तारे, अनमोलप्रीत सिंह, अनुकूल रॉय, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, दिग्विजय देशमुख, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, जेम्स पैटिनसन, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, किरॉन पोलार्ड, क्रूणाल पांड्या, मिशेल मैक्लेंघन, मोहसिन खान, नाथन कल्टर नाइल, प्रिंस बलवंत राय, क्विंटन डी कॉक , राहुल चाहर, सौरभ तिवारी, शेरफाने रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट.

चेन्नई सुपर किंग्स: एमएस धोनी (कप्तान), ड्वेन ब्रावो, फॉफ डु प्लेसिस, रवींद्र जडेजा, शेन वाटसन, अंबाती रायडू, पीयूष चावला, केदार जाधव, कर्ण शर्मा, इमरान ताहिर, दीपक चहर, शार्दूल ठाकुर, लुंगी नगिदी, मिशेल सैंटनर, सैम कुरैन, मुरली विजय, जोस हेजलवुड, ऋतुराज गायकवाड, एन.जगदीशन, केएम. आसिफ, मोनू कुमार, आर. साई किशोर.

