IPL 2020: CSK को दोहरा झटका; सुरेश रैना पूरे टूर्नामेंट से बाहर, टीम पर कोरोना का भी साया

Suresh Raina Return From UAE: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) शुरू होने में अब 20 दिन ही बचे हैं, लेकिन इसके पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के प्रमुख बल्लेबाज सुरेश रैना ‘निजी कारणों से’ भारत वापस लौट आए हैं. टीम की ओर ट्वीट कर बताया गया है कि वह पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम के साथ उपलब्ध नहीं रहेंगे. हालांकि रैना के लौटने के पीछे की असल वजह क्‍या है, इसका पता अबतक नहीं चल पाया है. बता दें कि कल ही ये खबर आई है कि सीएसके के 12 सदस्यों में कोरोना का संक्रमण भी पाया गया है.

सीएसके के सीईओ के ई विश्वनाथन ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि सुरेश रैना निजी कारणों से भारत वापस लौट चुके हैं. वह पूरे सीजन के लिए टीम से बाहर हो गए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स इस समय में सुरेश और उनके परिवार को पूरा समर्थन दे रही है. वहीं, कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट में कहा कि रैना का लौटना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ा झटका है. वह टूर्नामेंट में अच्‍छा (परफॉर्म) करना चाहते थे.

मीडिया रिपोट्र के अनुसार सीएसके के सदस्य को दुबई पहुंचने के बाद ही कोरोना हुआ था जिसके बाद शुक्रवार को पूरी टीम को क्वारंटीन कर दिया गया था. ऐसी खबरें हैं कि चेन्नई सुपरकिंग्स के कुल 12 सदस्यों को कोरोना हुआ है. टीम चेन्नई में 5 दिन का कैंप करने के बाद 21 अगस्त को दुबई पहुंची थी. रैना भी चेन्नई में हुए कैंप का भी हिस्सा थे.

सुरेश रैना ने 15 अगस्त के मौके पर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का एलान किया था. बता दें कि रैना के एलान से पहले उनके सीएसके के साथी और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी सन्यास लेने की जानकारी दी थी. सुरेश रैना ने भारत के लिए 18 टेस्ट मैच और 226 वनडे के अलावा कुल 78 टी-20 मैच खेले.

