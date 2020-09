IPL 2020: 8 टीमें, 189 खिलाड़ी, 16 अम्पायर के साथ शुरू हो रहा है 20-20 का महाकुंभ; 53 दिनों तक लगातार मनोरंजन

IPL 2020: Know about players, teams and match schedule: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस साल इंडियन प्रीमियम लीग (IPL) के 13वें एडीशन की शुरूआत संयुक्त अरब एमीरात (UAE) में होने जा रही है. क्रिकेट के इस महाकुंभ को इस बार सिर्फ 3 स्टेडियम में कराया जाएगा. आईपीएल 2020 की शुरूआत मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स की टीमों के बीच 19 सिंतबर को होगी और इसका फाइनल मैच 10 नवंबर को खेला जाएगा. फिलहाल कोरोना वायरस को देखते हुए इस बार आईपीएल कुछ अलग होगा. इसके लिए आईपीएल गवर्निंग बॉडी ने कुछ खास निर्णय भी लिए हैं.

इस बार आईपीएल में कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके 189 खिलाड़ी इस महाकुंभ में शिरकत करेंगे.

मुंबई इंडियंस 24

चेन्नई सुपरकिंग्स 24

दिल्ली 22

पंजाब 25

केकेआर 23

राजस्थान 25

बेंगलोर 21

हैदराबाद 25

नोट: हर फ्रेंचाइजी को अपने साथ कम से कम 18 खिलाड़ी रखने जरूरी हैं. जबकि इनकी अधिकतम संख्या 25 हो सकती है. इन खिलाड़ियों के लिए कुल 85 करोड़ का अधिकतम बजट निर्धारित है.

दुबई

अबू धाबी

शारजाह

आईपीएल 2020 में इस बार 16 अंपायरों की टीम होगी. इस कैश रिच लीग में इन 16 अंपायर्स में 4 ICC की एलीट पैनेल से होंगे. इनमें क्रिस गैफेनी (न्यूजीलैंड), रिचर्ड एलिंगवर्थ (इंग्लैंड), पॉल राफेल (आस्ट्रेलिया) और नितीन मेनन (भारत) के नाम शामिल हैं. अन्य 12 बीसीसीआई के अपने पैनल में शामिल हैं.

क्रिस वोक्स, दिल्ली कैपिटल्स (1.5 करोड़ में नीलामी)

हैरी गर्ने, केकेआर (75 लाख में नीलामी)

जेसन राय, दिल्ली कैपिटल्स (1.5 करोड़ में नीलामी)

सुरेश रैना, सीएसके (11 करोड़ में नीलामी)

केन रिचर्डसन, आरसीबी (4 करोड़ में नीलामी)

लसिथ मलिंग, मुंबई इंडियंस (2 करोड़ में नीलामी)

हरभजन सिं​ह, सीएसके (5.5 करोड़ में नीलामी)

