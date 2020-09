IPL 2020: मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच होगा पहला मुकाबला, ये है लीग का फुल शिड्यूल

Dream11 Indian Premier League 2020: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) गवर्निंग काउंसिल ने Dream11 IPL 2020 के लिए शिड्यूल की घोषणा कर दी है. इस बार IPL यूएई में 19 सितंबर से होने जा रहा है. पहला मैच अबू धाबी में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच होगा. यह जानकारी BCCI (Board of Control for Cricket in India) के सेक्रेटरी ने दी है. यह IPL का 13वां सीजन है. IPL गवर्निंग काउंसिल द्वारा जारी ​IPL 2020 का पूरा शिड्यूल इस तरह है…

IPL 19 सितंबर से 8 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेला जाएगा. ये फुल फ्लेज्ड टूर्नामेंट होगा. आईसीसी के ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर 2020 में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप को स्थगित करने के फैसले के बाद IPL संभव हो पाया है. कोरोना वायरस महामारी की वजह से मेजबान देश ने आईपीएल का आयोजन करने में अपनी असमर्थता को जताया था.

IPL के इस सत्र के लिए Dream 11 आधिकारिक स्पॉन्सर है. इससे पहले चीनी मोबाइल ब्रांड वीवो आईपीएल का स्पॉन्सर था. भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वीवो के साथ डील को निलंबित कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, BCCI को वीवो से 440 करोड़ रुपये मिले, जबकि Dream 11 बोर्ड को 222 करोड़ का भुगतान करेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.