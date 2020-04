कोरोना: IPL 2020 अनिश्चितकाल के लिए टला, लॉकडाउन बढ़ने के बाद BCCI का फैसला

देशभर में लागू लॉकडाउन को 3 मई के लिए बढ़ा दिया गया है. इसे देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 2020 सीजन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. इस सीजन को पहले 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रेगुलर समर विन्डो में आयोजित नहीं किया जाएगा. रिपोर्ट्स की मानें तो आईपीएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हेमांग अमीन ने इस फैसले के बारे में सभी 8 फ्रेंचाइजी को इस बारे में सूचित कर दिया है. अमीन ने फ्रेंचाइजी को बताया कि भारत सरकार के देशभर में लॉकडाउन को बढ़ाने के बाद इस इवेंट को रेगुलर समर विन्डो में आयोजित किया जाना संभव नहीं है.

यह फैसला BCCI के प्रमुख अधिकारियों के बीच मंगलवार की शाम को कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए हुई बैठक में लिया गया. इस बैठक में उपलब्ध लोगों में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, सेक्रेटरी जय शाह, आईपीएल के चेयरमैन ब्रीजेश पटेल, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल और अमीन शामिल हैं.

इससे पहले खबरें थीं कि इंडियन प्रीमियर लीग का कोरोना महामारी की वजह से इस साल आयोजन नहीं किया जाएगा. यह माना जा रहा था कि बीसीसीआई वीजा पर भारत की सरकार और खेल मंत्रालय के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहा है, उसके बाद ही वे कोई घोषणा करेगा.

ऐसा समझा जा रहा है कि अगर आईपीएल अगले साल होता है, तो कोई बड़ी नीलामी नहीं होगी. वर्तमान स्थिति बनी रहेगी और आईपीएल की फ्रेंचाइजी को खिलाड़ी चुनने की मंजूरी मिलेगी, अगर वे ऐसा चाहेंगे. आईपीएल के इस सीजन का आयोजन 29 मार्च से 24 मई के बीच होना था. लेकिन कोरोना महामारी की वजह से शुरुआत में इसे 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था.

बता दें कि BCCI की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के रद्द होने पर उसकी वैल्यूएशन में पिछले साल के मुकाबले 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 7400 करोड़ रुपये) का नुकसान हो सकता है. ग्लोबल एडवायजरी फर्म Duff & Phelps की रिपोर्ट में यह कहा गया है. उसके मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 12 की वैल्यू 2019 में 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी.

अगर BCCI इसे छोटे स्तर पर खाली गैलरी के साथ आयोजित करता है, तो इसमें 250-300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान और अगर सीजन रद्द होता है, तो 700 से 1,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी होगी.

