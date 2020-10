IPL 2020: इन दिग्गजों को मिली है सबसे ज्यादा कीमत, क्या अबतक उम्मीदों पर उतरे खरे

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 13वां सीजन चल रहा है. इस टूर्नामेंट में दुनिया भर से आए सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर का खेल देखने को मिल रहा है. आईपीएल में क्रिकेट खिलाड़ी मालामाल हो जाते हैं और करोड़ों कमाते हैं. लेकिन आईपीएल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा है.

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इस टूर्नामेंट में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. उनकी सैलरी 17 करोड़ रुपये है. कोहली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम की कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने टूर्नामेंट में अब तक 7 मैच खेले हैं और 256 रन बनाए हैं.

Pat Cummins ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज है और इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा हैं. उन्होंने 7 मैचों में केवल 2 विकेट लिए और कुल 73 रन बनाए हैं.

एमएस धोनी चैन्नई सपर किंग्स टीम के कप्तान हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान धोनी की सैलरी इस टूर्नामेंट में 15 करोड़ है. उन्होंने टूर्नामेंट में खेले अपने सात मैचों में कुल 112 रन बनाए हैं.

रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं. आईपीएल में उनकी कमाई 15 करोड़ है. उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 7 मैच खेले हैं और कुल 216 रन बनाए हैं.

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं. आईपीएल में उनकी कमाई 12.5 करोड़ है. उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 7 मैच खेले हैं और कुल 275 रन बनाए हैं.

स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से हैं. आईपीएल 2020 में वे राजस्थान रॉयलर्स की टीम की कप्तानी कर रहे हैं और उनकी सैलरी 12.5 करोड़ है. टूर्नामेंट में उन्होंने 7 मैच खेले हैं और कुल 162 रन बनाए हैं.

इनकी कीमत आईपीएल में 12.5 करोड़ है और वे कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेल रहे हैं. तेज गेंदबाज ने 6 मैचों में 5 विकेट लिए हैं और 44 रन बनाए हैं.

IPL 2020: छक्के, चौके मारने से लेकर रन बनाने, विकेट लेने में भी इंडियंस का जलवा; फुल अपडेट

बेन की आईपीएल में कीमत 12.5 करोड़ है. वे राजस्थान रॉयलर्स की टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने 1 मैच खेला और 5 रन बनाए हैं.

Ab de Villiers की आईपीएल में कीमत 11 करोड़ है. वे राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने 7 मैचों में कुल 228 रन बनाए हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.