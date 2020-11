IPL 2020 Final: मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज आखिरी मुकाबला, कौन जीतेगा खिताब ?

IPL 2020 Final Match Between Mumbai Indians vs Delhi Capitals: आज इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच है. मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मे होगा. दोनों टीम लीग स्टेज को पार कर टॉप दो टीमें बनकर उभरी हैं और आज शाम ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान में उतरेंगी. एक तरफ रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस चार बार आईपीएल जीत चुकी है. और यह उसका छठां फाइनल है. दूसरी ओर, श्रेयस अय्यर की अगुवाई में दिल्ली कैपिटल्स आज अपना पहला आईपीएल फाइनल खेलने जा रही है.

यह इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच होने जा रहा चौथा मुकाबला है. पिछले तीन सभी मैचों में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स पर जीत हासिल की है. अब यह देखना होगा कि यह जारी रहती है या दिल्ली की टीम अपनी पिछली तीन हारों का बदला लेती है.

मुंबई इंडियंस इस सीजन में अपना खिताब बचाने उतरी थी और उन्होंने पूर्व चैंपियन की तरह ही खेल दिखाया. वे प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी. प्वॉइंट टेपल में शीर्ष पर रही और फिर फाइनल में आई. कुछ मैचों में रोहित शर्मा नहीं थे, तो Kieron Pollard ने टीम की अगुवाई की और उसे रास्ते से भटकने नहीं दिया.

दूसरी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स की सीजन के पहले भाग में मजबूत शुरुआत हुई. फॉर्म में गिरावट के बाद टीम ने लगातार चार मैचों में हार देखी. लेकिन प्वॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर रहने के बाद टीम प्लेऑफ में पहुंची. श्रेयर अय्यर की अगुवाई में मुंबई इंडियंस से क्वालिफायर 1 में हारी लेकिन दूसरे क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बेहचरीन प्रदर्शन दिखाकर फाइल में अपनी जगह बनाई.

जहां एक तरफ, मुबंई इंडियंस की टीम में जस्प्रीत बुम्रा हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स के पास Kagiso Rabada जैसा शानदार गेंदबाज है. बुम्रा ने इस सीजन में 27 विकेट लिए हैं, वहीं Rabada के नाम 16 मैचों में 29 विकेट हैं. दोनों गेंदबाज की नजर पर्पल कैप पर भी है. सीजन के फाइनल का नतीजा इन दोनों के आज के प्रदर्शन पर निर्भर कर सकता है.

मुंबई इंडियंस में बुम्रा को सपोर्ट करने के लिए Trent Boult और दिल्ली कैपिटल्स में Anrich Nortje भी हैं. Boult नेपिछले दो मुकाबले में पांच विकेट लिए. क्वालिफायर 1 में दो ओवर में दो विकेट लेने के बाद उन्हें चोट की वजह से मैच छोड़ना पड़ा था. वहीं, Nortje ने सीजन में कुल विकेट 20 विकेट लिए हैं.

दोनों टीम के पास बल्लेबाजी के मार्चे पर काफी टैलेंट है. मुंबई इंडियंस के लिए Quinton de Kock, इशान किशन और सूर्यकुमार यादव बल्ले से कमाल कर रहे हैं. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स का दांव शिखर धवन और Marcus Stoinis पर है.

जहां, रोहित शर्मा ने चोट की वजह से ब्रेक से पहले और बाद में ज्यादा स्कोर नहीं किया है, लेकिव वे कभी भी प्रतिद्वंद्वी टीम के लिए खतरा बन सकते हैं. अय्यर ने आईपीएल के पहले भाग में बल्ले से कमाल किया था हालांकि, टूर्नामेंट के दूसरे आधे मैचों में वे बड़ी पारी नहीं खेल पाए. दिल्ली से अय्यर और पंत दोनों बल्ले से मैच को बदल सकते हैं.

MI के पास हार्दिक पांड्या और Kieron Pollard की भी ताकत है. पांड्या ने 12 पारियों में 278 रन बनाए हैं. वहीं, पोलार्ड ने इस सीजन में कुल 259 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 190.44 हैं. दिल्ली कैपिटल्स को देखें, तो उनके पास Shimron Hetmyer हैं जिन्होंने दूसरे क्वालिफायर में 22 गेंदों पर 42 रन नॉट आउट की पारी खेली थी.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, Quinton de Kock, सूर्यकुमार यादव, इशान किशन, Kieron Pollard, हार्दिक पंड्या, क्रुनाल पांड्या, Nathan Coulter-Nile, राहुल चहर, Trent Boult, जस्प्रीत बुम्रा

दिल्ली कैपिटल्स: शिखर धवन, Marcus Stoinis, अंजिक्य रहाणे, श्रेयर अय्यर, ऋषभ पंत, Shimron Hetmyer, अक्षर पटेल, आर अश्विन, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, प्रवीण दुबे/हर्षल पांडे

